- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

FC Bayern München: Star wechselt zu Manchester United - FCB verliert Aushängeschild

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 16:43 Uhr
  • SID

Die Frauenmannschaft des FC Bayern verliert ein prominentes Gesicht. Der Wechsel von Stürmerin Lea Schüller zu Manchester United ist offiziell.

Fußball-Nationalspielerin Lea Schüller wechselt vom Double-Gewinner FC Bayern zu Manchester United. Die Angreiferin erhält einen Vertrag ab Januar bis 2029, wie der englische Erstligist am Montag mitteilte.

"Ich habe noch so viel, was ich in meiner Karriere erreichen möchte, und ich weiß, dass Manchester United der perfekte Verein für mich ist. Ich glaube, dass der Spielstil des Teams sehr gut zu mir passt", sagte die 28-Jährige, deren Vertrag bei den Bayern noch bis zum Sommer lief. Eine niedrige sechsstellige Ablösesumme soll München laut Medienberichten kassieren.

Seit ihrem Wechsel 2020 von der SGS Essen erzielte Schüller für die Bayern in 104 Spielen 181 Tore. "Lea hat die bislang erfolgreichsten Jahre unserer Mannschaft mitgestaltet und geprägt. Mit ihrer beeindruckenden Torquote und ihrem Einsatz hat sie in fünfeinhalb Jahren maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen", sagte Bayern-Direktorin Bianca Rech.

- Anzeige -
- Anzeige -

Lea Schüller: Stammplatz beim FC Bayern verloren

Ihren Stammplatz hatte sie jedoch zuletzt im Verein wie im Nationalteam (54 Tore in 82 Länderspielen) verloren. Mit dem FC Bayern gewann sie vier Meisterschaften sowie in diesem Jahr den DFB-Pokal, 2022 wurde sie Torschützenkönigin der Bundesliga sowie Deutschlands Fußballerin des Jahres.

Ihr Abschied hatte sich beim Münchner Jahresabschluss bei Bayer Leverkusen (3:0) angedeutet, als Schüller nach Abpfiff unter Tränen ihre Mitspielerinnen umarmte und sich von den Fans verabschiedete. "München ist für mich wirklich zu meiner Heimat geworden. Die Mannschaft und der Verein waren immer wie eine zweite Familie für mich", sagte Schüller zu ihrer "wundervollen Zeit" in München, daher falle ihr der Schritt ins Ausland "besonders schwer".

ManUnited, derzeit Vierter der englischen Women's Super League, ist noch in der Champions League vertreten. Dort könnte es für Schüller im Viertelfinale Ende März zum schnellen Wiedersehen mit den Bayern kommen, falls Manchester sich im Februar in den Play-offs gegen Atletico Madrid durchsetzt.

- Anzeige -
Mehr Fußball:
20.09.2025, xrekx, Fussball Regionalliga Suedwest, Eintracht Trier - SV Sandhausen v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Mateo Biondic (SV Eintracht Trier 05) (DFL...
News

Champions League statt 4. Liga? Transfer-Märchen perfekt

  • 03.01.2026
  • 17:43 Uhr
imago images 1070169146
News

Trainings-Streik? Wirbel um Bayern-Leihgabe Peretz

  • 03.01.2026
  • 17:12 Uhr
Spielte zuletzt in der 3. Liga: David Mokwa
News

Elversberg holt Mokwa als Ebnoutalib-Ersatz

  • 03.01.2026
  • 16:42 Uhr
Penew bei der WM 1994 in den USA
News

Bulgarien: Früherer Nationalcoach Penew gestorben

  • 03.01.2026
  • 16:41 Uhr
Fans beim Afrika-Cup
News

Afrika Cup 2025: Nationen, Termine, Stars und Livestream auf Joyn

  • 03.01.2026
  • 16:26 Uhr
imago images 1070861505
News

Dank Doppelpack: Aston Villa überholt ManCity

  • 03.01.2026
  • 16:11 Uhr
imago images 1066910304
News

Schicksalsschlag: Kampl löst Vertrag mit RB Leipzig auf

  • 03.01.2026
  • 15:55 Uhr
Probleme am Knöchel: Joshua Kimmich
News

Joshua Kimmich fehlt Bayern zum Jahresauftakt – Einsatz unklar

  • 03.01.2026
  • 15:54 Uhr
imago images 1070167808Update
News

FC Bayern verkündet überraschenden Neuzugang

  • 03.01.2026
  • 15:10 Uhr
Zurück im VfB-Training: Ermedin Demirovic
News

VfB Stuttgart: Demirovic vor Rückkehr

  • 03.01.2026
  • 14:26 Uhr