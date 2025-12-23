Fußball
FC Bayern: Transfer fix! Star wechselt überraschend mit sofortiger Wirkung zu Manchester United
- Aktualisiert: 29.12.2025
- 23:38 Uhr
- ran.de
Die Frauenmannschaft des FC Bayern verliert im Winter offenbar ein prominentes Gesicht. Stürmerin Lea Schüller steht wohl vor einem Wechsel zu Manchester United.
Nationalspielerin Lea Schüller wechselt vom FC Bayern München zu Manchester United. Die Angreiferin erhält einen Vertrag ab Januar bis 2029, wie der englische Erstligist am Montag mitteilte.
Manchester United ist der perfekte Verein für mich ist. Ich glaube, dass der Spielstil des Teams sehr gut zu mir passt", sagte die 28-Jährige, deren Vertrag bei den Bayern noch bis zum Sommer lief. Eine niedrige sechsstellige Ablösesumme soll München laut Medienberichten kassieren.
In München gehörte Schüller zuletzt nicht mehr zu den unumstrittenen Stammspielerinnen. Pikant: Im Viertelfinale der Champions League könnte es zum Duell zwischen den Bayern und ManUnited kommen, sofern sich die Engländerinnen in der Playoff-Runde - wohl mit Schüller - gegen Atletico Madrid durchsetzen.
Schüller auch im DFB-Team nicht mehr gesetzt
Für Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022 ist es die Chance, mit einem Tapetenwechsel noch einmal neuen Schwung in die Karriere zu bringen. Nicht nur bei den Bayern hatte Schüller ihren Stammplatz verloren, auch im DFB-Team setzte Bundestrainer Christian Wück zuletzt nicht mehr uneingeschränkt auf sie.
Schüller war 2020 von Essen nach München gewechselt und 2022 Torschützenkönigin der Bundesliga geworden. Mit den Bayern gewann sie vier Meisterschaften und einen Pokalsieg.