FC Bayern: Transfer fix! Star wechselt überraschend mit sofortiger Wirkung zu Manchester United

Nationalspielerin Lea Schüller wechselt vom FC Bayern München zu Manchester United. Die Angreiferin erhält einen Vertrag ab Januar bis 2029, wie der englische Erstligist am Montag mitteilte.

Manchester United ist der perfekte Verein für mich ist. Ich glaube, dass der Spielstil des Teams sehr gut zu mir passt", sagte die 28-Jährige, deren Vertrag bei den Bayern noch bis zum Sommer lief. Eine niedrige sechsstellige Ablösesumme soll München laut Medienberichten kassieren.

In München gehörte Schüller zuletzt nicht mehr zu den unumstrittenen Stammspielerinnen. Pikant: Im Viertelfinale der Champions League könnte es zum Duell zwischen den Bayern und ManUnited kommen, sofern sich die Engländerinnen in der Playoff-Runde - wohl mit Schüller - gegen Atletico Madrid durchsetzen.