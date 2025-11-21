FC Bayern vs. SC Freiburg: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am 11. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf den SC Freiburg. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern hat sich mit dem ersten Punktverlust in dieser Saison in die Länderspielpause verabschiedet und möchte nun wieder zurück auf die Siegerstraße finden.

Das 2:2 gegen Union Berlin markierte tatsächlich die erste wirklich enttäuschende Leistung der Saison nach dem gewonnenen Kraftakt in Paris.

Die Bayern führen trotz des Remis die Tabelle in der Bundesliga an und konnten ihren Vorsprung am vergangenen Spieltag sogar auf sechs Zähler ausbauen. Parallel zum Bayern-Remis verlor Leipzig schließlich in Hoffenheim, während auch der BVB nicht über ein 1:1 in Hamburg hinauskam.