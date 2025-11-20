neues logo für den BVB?
Borussia Dortmund: BVB-Beben? Mitglieder stimmen über eine Logo-Änderung ab
- Aktualisiert: 21.11.2025
- 14:52 Uhr
- ran.de
Muss der BVB sein Logo ändern? Bei der Mitgliederversammlung am 23. November wird darüber abgestimmt.
Gibt es bei der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund am Sonntag ein BVB-Beben? Abgestimmt wird dabei nicht nur über einen neuen Präsidenten, sondern auch über ein neues Logo. Beziehungsweise über die Rückkehr zu einem alten.
Ein Antrag von BVB-Fan Sam-Joel Renken wurde zur Abstimmung zugelassen. In dem Antrag heißt es, dass das aktuelle Logo durch eine modernisierte Version des Emblems ersetzt werden soll, das es beim BVB zwischen 1974 und 1976 sowie von 1978 bis 1993 gab.
"Wir senden ein klares Zeichen nach außen: Wir haben eine große Historie und sind stolz auf das, was wir geschafft haben", schreibt Renken in dem Antrag.
Borussia Dortmund: Das sind die Unterschiede der beiden Logos
Was sich danach anhört, dass der Klub zurück zu seinen Wurzeln gehen soll, ist nur die halbe Wahrheit, denn der BVB nutzt dieses Emblem aktuell auf Sondertrikots, auf dem Cup-Trikot und auf verschiedenen Merchandise-Artikeln.
Die Unterschiede des alten Logos zum aktuellen? Es hat zwei äußere schwarze Ringe mehr um den "BVB 09"-Schriftzug, dazu ist es in einem etwas dunkleren Gelb-Ton gehalten.
Renken argumentiert unter anderem damit, dass dieses Logo Anklang bei den Fans findet, was die hohen Verkaufszahlen und die positive Resonanz unterstreichen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, werden dem Antrag aber keine großen Erfolgsaussichten eingeräumt.