Muss der BVB sein Logo ändern? Bei der Mitgliederversammlung am 23. November wird darüber abgestimmt.

Gibt es bei der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund am Sonntag ein BVB-Beben? Abgestimmt wird dabei nicht nur über einen neuen Präsidenten, sondern auch über ein neues Logo. Beziehungsweise über die Rückkehr zu einem alten.

Ein Antrag von BVB-Fan Sam-Joel Renken wurde zur Abstimmung zugelassen. In dem Antrag heißt es, dass das aktuelle Logo durch eine modernisierte Version des Emblems ersetzt werden soll, das es beim BVB zwischen 1974 und 1976 sowie von 1978 bis 1993 gab.

"Wir senden ein klares Zeichen nach außen: Wir haben eine große Historie und sind stolz auf das, was wir geschafft haben", schreibt Renken in dem Antrag.