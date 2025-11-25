Zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem FC Hansa Rostock findet aktuell ein skurriler Rechtsstreit statt. Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Heidenheim und Drittligist FC Hansa Rostock stehen offenbar in einem skurrilen Rechtsstreit miteinander. Wie die "Ostsee-Zeitung" berichtet, streiten sich die beiden Fußballvereine vor dem Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) darum, wer offiziell das Kürzel "FCH" nutzen darf. Eine Entscheidung steht noch aus. Der Bundesligist aus Heidenheim hatte beim DPMA offenbar schon 2024 die Marke "FCH Fanshop" eintragen lassen. Ziel sei gewesen, die Bezeichnung "logischerweise nur im Kontext mit unserem Vereinsnamen oder unserem Logo zu verwenden - und damit in klar erkennbarer Abgrenzung zum FC Hansa Rostock", teilte Heidenheims Sprecher Markus Gamm dem SID mit.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Hansa ging anschließend dagegen vor. Die Rostocker hätten den Heidenheimern die Nutzung der Bezeichnung "deutlich einschränken" wollen und "partnerschaftliche Gespräche" dazu abgelehnt, heißt es vom Bundesligisten. Der 1. FC Heidenheim habe daher seinerseits mit der Einleitung eines Verfahrens vor dem DPMA reagiert, da der 1846 gegründete Verein darauf besteht, die älteren Rechte an dem Kürzel zu haben. Hansa Rostock wurde erst 1965 gegründet.

- Anzeige -