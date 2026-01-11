Der frühere HSV-Vorstand Stefan Kuntz sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Der Aufsichtsrat des Klubs widerspricht seinem Ex-Vorstand in einem Statement.

Der Aufsichtsrat des Hamburger SV hat sich öffentlich zu den Gründen der Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz geäußert.

In einer aktuellen Stellungnahme des Gremiums ist von "Vorwürfen" die Rede, die als "glaubwürdig" einstuft werden.

Darin heißt es: "Im Dezember 2025 sind an den Aufsichtsrat der HSV Fußballmanagement AG Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kuntz herangetragen worden. Der Aufsichtsrat hat gemäß seiner Verantwortung sofort nach Kenntnisnahme der Vorwürfe mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte die Aufklärung der Vorfälle eingeleitet. Nach sorgfältiger Prüfung und der Erkenntnis, dass die Vorwürfe glaubhaft sind, hat der Aufsichtsrat umgehend entschieden, eine schnellstmögliche Trennung von dem Vorstandsmitglied anzustreben."

Zuvor hatte die "Bild" berichtet, dass dem 63-Jährigen von HSV-Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vorgeworfen werde. Dem Bericht zufolge führten diese Vorwürfe letztlich zur Vertragsauflösung. Anfang Januar wurde die Trennung überraschend bekanntgegeben. Offiziell wurden damals "persönliche familiäre Gründen" genannt, weswegen Kuntz selbst um Vertragsauflösung gebeten habe.