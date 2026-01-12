Manchester United: X-Account von Bruno Fernandes gehackt

Nachdem es bei Manchester United zuletzt mal wieder sportlich und personell turbulent zuging, sorgte nun ein gehackter X-Account für weitere Unruhe.

Ein Angriff auf den Mitbesitzer, Lob für Erzrivale Liverpool und eine seltsame Wechsel-Ankündigung: Was war bloß mit Bruno Fernandes los?

Wer im Laufe des Sonntagabends auf das X-Profil des Kapitäns von Manchester United schaute, rieb sich verwundert die Augen.

Kurz nach Mitternacht sorgte der englische Fußball-Rekordmeister für Aufklärung.

"Der X-Account von Bruno Fernandes wurde gehackt", teilten die Red Devils auf dem Kurznachrichtendienst mit, "Fans sollten nicht auf Beiträge oder Direktnachrichten reagieren."

Vorausgegangen war eine Serie von Tweets, mit denen der "falsche" Fernandes sich über United lustig machte.