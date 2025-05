Die strenge Einwanderungspolitik der USA unter Präsident Trump macht Fußballfans Sorgen. FIFA-Präsident Gianni Infantino versucht diese erneut zu zerstreuen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino versucht weiterhin, Fußballfans aus aller Welt Bedenken für eine Reise zur im kommenden Monat stattfindenden Klub-WM sowie der Weltmeisterschaft 2026 zu nehmen.

Die Fußball-Welt sei in den USA "willkommen - die Spieler, alle Beteiligten und ganz sicher auch all die Fans", sagte der 55-Jährige im Rahmen des 75. Kongresses des Weltverbandes in Asunción: "Jeder ist willkommen. All diejenigen, die Fußball feiern, eine tolle Zeit haben wollen und emotionale Momente vor Ort erleben möchten."

Infantinos Kurs erinnert an sein Verhalten vor den Endrunden 2018 in Russland und vier Jahre später in Katar. Die strenge Einwanderungspolitik der neuen US-Regierung und politische Spannungen sorgten zuletzt international für Aufruhr, es gab bereits Warnungen vor "sehr schweren menschenrechtlichen Risiken" von Minky Worden von Human Rights Watch. Auch das deutsche Auswärtige Amt hat seine Reisehinweise für die Vereinigten Staaten ergänzt.