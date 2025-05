Nach einer Kaffeepause im Anschluss an die Rede des FIFA-Präsidenten, der verspätet bei der Versammlung in Asunción angekommen war, blieben zahlreiche Sitze im Saal leer.

Infantino: Gab "ein kleines Problem mit dem Flug"

Die Versammlung der FIFA-Mitgliedsverbände in Paraguay hatte wegen der verspäteten Ankunft Infantinos mit mehr als drei Stunden Verspätung begonnen. Der Schweizer hatte US-Präsident Donald Trump an den Tagen zuvor auf dessen erster großer Auslandsreise in den Nahen Osten begleitet. Der ursprünglich für 14.30 Uhr (MESZ) geplante Beginn des Kongresses war am Vortag bereits um eine Stunde verlegt worden, am Morgen des Kongresstages folgte eine Verlegung um weitere zwei Stunden.

Wie die "Sportschau" berichtete, war Infantino auf der Reise zum Kongress zum geplanten Beginn erst im brasilianischen Luftraum. Demnach brachte ein Privatflieger von Qatar Airways den Präsidenten des Weltverbandes nach einem Zwischenstopp zum Tanken in Nigeria nach Paraguay.

Er habe "wichtige Gespräche mit führenden Politikern und Wirtschaftsvertretern" geführt. "Ich hatte das Gefühl, dass ich dort sein musste, um Sie alle zu vertreten, um den Fußball zu vertreten", erklärte sich Infantino gegenüber den 210 anwesenden Mitgliedsverbänden. Es habe aber "ein kleines Problem mit unserem Flug" gegeben, er wolle sich für die "Unannehmlichkeiten" entschuldigen.