Fußball

Hansi Flick - Presse entsetzt über Girona-Pleite: "Die dunkelsten Tage in der Geschichte des FC Barcelona"

  • Aktualisiert: 17.02.2026
  • 10:38 Uhr
  • ran.de/SID
Für Hansi Flick läuft es aktuell nicht rund
Für Hansi Flick läuft es aktuell nicht rund© IMAGO/Sergio Ros

Der Negativlauf des FC Barcelona setzt sich nach dem Pokalaus auch in der Liga fort. Die Presse zeigt sich entsetzt.

Der FC Barcelona hat binnen weniger Tage den nächsten herben Dämpfer für seine Titelambitionen hinnehmen müssen. Vier Tage nach der historischen Pokal-Schmach bei Atletico Madrid (0:4) unterlag die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in einem wilden katalanischen Derby beim FC Girona mit 1:2 (0:0) und verlor damit die Tabellenführung in Spaniens La Liga an Real Madrid.

Eine Vorstellung, die vor allem bei der spanischen Presse für Entsetzen sorgte. "Die dunkelsten Tage in der Geschichte des FC Barcelona", titelte die Sportzeitung "Marca". Die "As" schrieb: "Flick, ohne Ausreden. Nach der Niederlage gegen Girona steht Hansi Flicks FC Barcelona wieder am Anfang."

Die erhoffte Wiedergutmachung nach dem Pokalaus gelang den Katalanen nicht. Im Duell zwischen dem Stamm- und dem Leih-Verein von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, der weiterhin langfristig verletzt ausfällt, sorgte Pau Cubarsi (59.) für die Gästeführung, die Thomas Lemar (61.) postwendend egalisierte.

Fran Beltran (86.) drehte das Spiel für Girona in der Schlussphase. Die Gastgeber kassierten spät in der Nachspielzeit einen Platzverweis, Joel Roca sah nach rüdem Foul Rot (90.+9).

Lamine Yamal verschießt Elfmeter

Geradezu absurd wirkte es, dass beide Mannschaften den Platz zur Halbzeit torlos verließen. Barca ließ eine Fülle an Hochkarätern ungenutzt: Eine Doppelchance vergaben Lamine Yamal und Raphinha leichtfertig (17.). Letzterer scheiterte zudem an der Latte (43.), ehe Yamal noch einen Foulelfmeter verschoss (45.+3).

Indes präsentierte sich Flicks Elf defensiv abermals zu anfällig: Aufseiten Gironas hätten sowohl Vladyslav Vanat (29./35.) als auch Ivan Martin (72.) schon früher die Weichen auf die zweite Barca-Pleite in Folge stellen können - doch Joan Garcia parierte stark.

Erstmals seit dem 13. Spieltag liegen die Blaugrana (58 Punkte) damit hinter dem Erzrivalen aus Madrid (60). Am kommenden Sonntag empfängt der spanische Meister UD Levante, während die Königlichen am Samstag in Osasuna gefordert sind.

