Der Negativlauf des FC Barcelona setzt sich nach dem Pokalaus auch in der Liga fort. Die Presse zeigt sich entsetzt.

Der FC Barcelona hat binnen weniger Tage den nächsten herben Dämpfer für seine Titelambitionen hinnehmen müssen. Vier Tage nach der historischen Pokal-Schmach bei Atletico Madrid (0:4) unterlag die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in einem wilden katalanischen Derby beim FC Girona mit 1:2 (0:0) und verlor damit die Tabellenführung in Spaniens La Liga an Real Madrid.

Eine Vorstellung, die vor allem bei der spanischen Presse für Entsetzen sorgte. "Die dunkelsten Tage in der Geschichte des FC Barcelona", titelte die Sportzeitung "Marca". Die "As" schrieb: "Flick, ohne Ausreden. Nach der Niederlage gegen Girona steht Hansi Flicks FC Barcelona wieder am Anfang."

Die erhoffte Wiedergutmachung nach dem Pokalaus gelang den Katalanen nicht. Im Duell zwischen dem Stamm- und dem Leih-Verein von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen, der weiterhin langfristig verletzt ausfällt, sorgte Pau Cubarsi (59.) für die Gästeführung, die Thomas Lemar (61.) postwendend egalisierte.

Fran Beltran (86.) drehte das Spiel für Girona in der Schlussphase. Die Gastgeber kassierten spät in der Nachspielzeit einen Platzverweis, Joel Roca sah nach rüdem Foul Rot (90.+9).