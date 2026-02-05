Im Wintertransferfenster 2026 verzeichnet der Fußball-Weltverband einen Rekord bei den getätigten Wechseln.

Der Fußball-Weltverband FIFA verzeichnet einen Rekord bei den getätigten Wechseln im Wintertransferfenster 2026. Über 5900 Transfers wurden in den vergangenen Wochen getätigt, so viele waren es nach FIFA-Angaben vom Donnerstag noch nie.

Gegenüber dem alten Rekord aus dem Vorjahr stieg die Anzahl der Transfers um mehr als drei Prozent an. Die Ausgaben sanken gegenüber dem Jahr 2025 allerdings um rund 18 Prozent.