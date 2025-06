Eine Aussage, die Ex-Bayern-Star Ribery nicht unkommentiert lassen wollte. "Also MUSS man die Champions League gewinnen, um den Ballon d‘Or zu gewinnen?", formulierte er in den sozialen Netzwerken und versah seine Posts mit mehreren lachenden Smileys.

Über diese Aussage von Cristiano Ronaldo kann Franck Ribery nur lachen. Der Portugiese wurde auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Nations League gefragt, welcher Spieler den Ballon d'Or gewinnen sollte. Seine Antwort klang in der Folge demonstrativ uninteressiert.

Der Hintergrund: 2013 hatte der Franzose mit den Münchnern die Champions League gewonnen, der prestigeträchtige Award ging seinerzeit aber an Ronaldo. Bis heute ist Ribery der Meinung, zu Unrecht um die Auszeichnung gebracht worden zu sein.

Spanische Presse wundert sich über Ronaldo

Ronaldo erklärte indessen, individuelle Ehrungen bedeuten ihm "nicht viel". So lege er wenig Wert auf derartige Titel, weil er wisse, "was hinter den Kulissen abläuft". Eine weitere Erklärung seiner Aussage gab er nicht, immerhin nannte er aber Lamine Yamal, Ousmane Dembele und Vitinha als mögliche Titel-Kandidaten.

In seiner alten Heimat Spanien, Ronaldo spielte lange für Real Madrid, wurden die Sätze des Portugiesen ebenfalls mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen. "Cristiano Ronaldo, alles in Ordnung?", schrieb beispielsweise die "AS".

CR7 gewann in seiner Karriere fünf Mal den Ballon d'Or, sein Dauerrivale Lionel Messi ist mit acht Auszeichnungen Rekordhalter.