+++ 23. Juli, 10:30 Uhr: Transfer-Rennen? BVB baggert wohl an Mittelfeld-Juwel +++

Platziert wird das Logo des Konzerns offenbar an den Ärmeln des Trikots bei nationalen und internationalen Wettbewerben.

Dem Bericht zufolge wurden beim Trainingsauftakt am vergangenen Samstag bereits erste Video-Spots mit Jobe Bellingham und Daniel Svensson gedreht. Beide präsentierten demnach einen neuen Prototyp, der erst gegen Ende des Jahres verfügbar sein soll.

Dabei hatte es zuletzt zwischen den Dortmundern und dem U21-Europameister intensivere Gespräche gegeben, sogar ein Besuch des Klubgeländes in Brackel stand demnach auf dem Plan (siehe Eintrag vom 17. Juli). Der Fokus des BVB richte sich nun zunächst auf andere Spieler.

Der BVB ist demnach in die Verhandlungen eingestiegen, weil ein möglicher Deal rund um Carney Chukwuemeka, der in der Rückrunde auf Leihbasis vom FC Chelsea kam, sich aktuell schwierig gestaltet.

Der 20-jährige Argentinier spielt im offensiven Mittelfeld und ist noch bis 2028 an den Premier-League-Klub gebunden.

Borussia Dortmund arbeitet am Kader für die kommende Saison. Laut Transferexperte Fabrizio Romano befinden sich die Schwarz-Gelben aktuell in aktiven Gesprächen, um Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion zu verpflichten.

+++ 22. Juli, 23:19 Uhr: Julian Brandt wohl vor Ablösung als Vize-Kapitän +++

Beim BVB lief Julian Brandt zuletzt unter anderem bei der FIFA Klub-WM in Abwesenheit von Emre Can als Kapitän des Bundesligisten auf. Damit soll laut "Bild" künftig Schluss sein. Demnach stehe der Mittelfeld-Star vor der Ablösung als Stellvertreter von Can, heißt es.

Hintergrund dieser Maßnahme soll sein, dass Brandt sich künftig wieder mehr auf seine persönliche Leistung konzentrieren könne, da ihn das Amt des Kapitäns in seinem Spiel wohl gehemmt habe.

"Am Ende muss ich aber sagen, es hat mir mehr geschadet, als dass es mir gutgetan hat", sagte Brandt in der Vergangenheit über die Aufgabe, den BVB als Kapitän anzuführen.