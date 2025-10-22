Anzeige
Nations League der Frauen

Frankreich vs. Deutschland heute live: DFB-Frauen im Rückspiel des Nations-League-Halbfinales im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker

  • Aktualisiert: 28.10.2025
  • 08:28 Uhr

Im Halbfinal-Rückspiel der Nations League spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich. So könnt ihr das Spiel verfolgen.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet mit Rückenwind ins Rückspiel des Nations-League-Halbfinals gegen Frankreich: Im Hinspiel in Düsseldorf setzte sich die Mannschaft von Christian Wück mit 1:0 durch. Nun wartet die nächste große Aufgabe in Caen.

Die DFB-Frauen dürften dabei mit guten Erinnerungen an spannende Duelle gegen Frankreich in die Partie gehen: Bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer gewann Deutschland im dramatischen Halbfinale mit 6:5 nach Elfmeterschießen.

Anzeige
Anzeige
Düsseldorf, Deutschland 21. Oktober 2025: Fußball-Frauen-Nationalmannschaft - Training - 21.10.25 Im Bild: Jule Brand (Deutschland) beim Training in Düsseldorf DFB regulations prohibit any use of p...

Frankreich vs. DFB-Frauen am 28.10. ab 21:10 Uhr LIVE auf Joyn!

Verfolge das Halbfinale der Nations League der Frauen LIVE auf Joyn!

Anzeige

Allerdings gab es zuletzt schlechte Nachrichten für den Bundestrainer. Lena Oberdorf, die die EM im Sommer mit einem Kreuzbandriss verpasste und gerade erst wieder richtig fit geworden war, wird lange ausfallen. Im Trikot des FC Bayern München riss sich die Abräumerin erneut das Kreuzband.

Oberdorf ist zudem nicht die einzige Spielerin, die für die Partie gegen die Franzosen ausfällt. Nicht im deutschen Kader stehen unter anderem Ann-Kathrin Berger, Sarai Linder, Sophia Kleinherne und Rebecca Knaak.

Anzeige

Nations League heute live - DFB-Frauen gegen Frankreich: Wann und wo findet das Halbfinal-Rückspiel statt?

  • Spiel: Frankreich vs. Deutschland
  • Wettbewerb: Nations League, Halbfinale (Rückspiel)
  • Datum: 28. Oktober 2025
  • Uhrzeit: 21:10 Uhr
  • Austragungsort: Stade Michel-d'Ornano (Caen)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Frankreich vs. Deutschland heute live: Wo läuft das Spiel der DFB-Frauen im Free-TV?

Die Partie zwischen Frankreich und Deutschland wird vom ZDF live übertragen.

Frankreich gegen DFB-Frauen heute live: Wo läuft das Spiel im Livestream?

Einen Livestream zum Spiel findet ihr auf Joyn. Dort könnt ihr das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland in voller Länge schauen.

Anzeige

Frankreich vs. Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Frankreich gegen Deutschland findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Anzeige

Frankreich vs. Deutschland heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung der Nations League

  • Begegnung: Frankreich vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 28. Oktober 2025; 21:10 Uhr
  • Trainer: Laurent Bonadei (Frankreich), Christian Wück (Deutschland)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Kimmich jubelt in Mönchengladbach
News

Europarekord! Bayern gewinnen auch in Gladbach

  • 28.10.2025
  • 08:57 Uhr
WM-Teilnahme zumindest im Blick: Lionel Messi
News

WM 2026: Wird Messi beim Finalturnier auflaufen?

  • 28.10.2025
  • 08:48 Uhr
Türkei Kocak
News

Wettskandal: Ex-Coach fordert "Verbot für alle Funktionäre"

  • 28.10.2025
  • 08:42 Uhr
Real Madrid CF vs Barcelona FC - LaLiga EA Sports Vinicius Junior of Real Madrid (L) protests following his replacement with Xabi Alonso (R), head coach of Real Madrid, during the LaLiga EA Sports ...
News

Kommentar: Vini Jr. ist bei Real nicht mehr tragbar

  • 28.10.2025
  • 08:40 Uhr
25.10.2025: Fußball: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, 8. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) jubelt mit Maximilian Beier (Borussia Dortmund) WICHTIGER HINWEIS: Gemä...
News

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund heute live: DFB Pokal im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 28.10.2025
  • 08:27 Uhr
Borussia Mönchengladbach v FC Bayern München - Bundesliga
News

1. FC Köln vs. FC Bayern live: DFB Pokal im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

  • 28.10.2025
  • 08:26 Uhr
Steht im Münchner Tor: Jonas Urbig
News

Urbig vor Köln-Rückkehr: "Etwas Besonderes für mich"

  • 28.10.2025
  • 06:04 Uhr
Spielt seit dem Sommer in Lyon: Jule Brand
News

Neu-Französin Brand kämpft noch mit der Sprache

  • 28.10.2025
  • 05:36 Uhr
Toppmöller hält nichts von Übungen vom Punkt
News

Elfmeterschießen trainieren? Toppmöller: "Macht wenig Sinn"

  • 28.10.2025
  • 05:36 Uhr
imago images 1068003731
News

Was alles geschah, seitdem der FC Bayern ein Spiel verlor

  • 27.10.2025
  • 23:43 Uhr