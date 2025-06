Galatasaray Istanbul ist für namhafte Transfers bekannt. Leroy Sane ist dabei nur das jüngste Beispiel. Es schürt die Erwartungen am Bosporus und ist eine Ansage an eine Liga mit wenig finanziellen Mitteln.

Galatasaray: Transferstrategie mit hohem Risiko - und Ertrag

Natürlich sind solche Transfers kostspielig. Doch sie - können - sich rentieren. Große Namen locken Sponsoren und weitere große Namen an. So läuft das seit Jahren am Bosporus.

Seit dem Sane-Deal sind weitere spannende Transfergerüchte aufgeschlagen. So gibt es wohl Interesse an Ilkay Gündogan von Manchester City. "Wenn ich in die Türkei zurückkehre, dann spiele ich bei Galatasaray", wurde Gündogan schon in der Vergangenheit von der Zeitung "Hürriyet".

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, haben die Türken auch Interesse an Hakan Calhanoglu. An DFB-Keeper Marc-Andre ter Stefen vom FC Barcelona ist der Verein offenbar auch dran. Laut türkischen Medien sind weitere Transfers geplant. Im Fokus: Ozan Kabak (Hoffenheim), Sacha Boey (FC Bayern München), Bernardo Silva (Manchester City), Salih Özcan (Borussia Dortmund).

Osimhen soll fest verfplichtet werden. Die Neapel-Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro ist den Türken jedoch zu teuer. Mit Przemyslaw Frankowski (RC Lens) und dem Deutschen Ismail Jakobs (AS Monaco) wurden schon 15 Millionen ausgegeben. Dries Mertens und Fernando Muslera haben den Verein verlassen. Mit Sane und weiteren Transfers könnte Galatasaray eine "Hollywood"-Truppe dieser Art aufstellen (fixe Spieler in fetter Schrift): ter Stegen - Boey, Sanchez, Kabak, Jakobs - Torreira, Özcan - Sane, Gündogan, Silva - Osimhen (Icardi).