Obwohl Robert Lewandowski dem FC Barcelona in der Vorsaison maßgeblich zum Titel verhalf, rät dem Polen eine Torhüter-Legende seines Landes zu einem baldigen Wechsel.

Mit 27 Toren in der Saison 2024/25 sorgte Robert Lewandowski maßgeblich für den Titelgewinn des FC Barcelona in Spaniens La Liga.

Dennoch kommen nun aus der polnischen Heimat von einer Torhüter-Ikone des Landes überraschende Worte in Richtung des früheren Bayern-Stars - nämlich die Empfehlung eines baldigen Abschieds von den Katalanen.

"Robert sollte seine Zeit in Barcelona jetzt beenden und zu einem 'leichteren' Verein in Saudi-Arabien gehen - so wie es die besten Spieler der Welt getan haben, abgesehen von Lionel Messi", sagte Ex-Keeper Jan Tomaszewski zu "Super Express"