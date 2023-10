Anzeige

Die FIFA hat für Beraterprovisionen eine Obergrenze festgelegt. In Deutschland gibt es allerdings ein Schlupfloch, sodass die deutschen Spielerberater im Winter ordentlich abkassieren könnten.

Von Oliver Jensen,

In 91 Tagen, am 1. Januar 2024, eröffnen in den europäischen Top-Ligen die Winter-Transferfenster. Millionenschwere Ablösesummen dürften wieder reihenweise von Verein zu Verein wandern. Die aktuelle Rechtslage lässt vermuten, dass speziell bei den deutschen Spielerberatern die Kassen klingeln werden.

Der Grund: Mit dem 1. Oktober traten die neuen FIFA-Regeln für Spielervermittler (FFAR) in Kraft. Diese besagen unter anderem, dass die Obergrenze für Beraterprovisionen ab sofort bei 6 Prozent liegt.

Allerdings gibt es zwei Länder, in denen die Regelung aufgrund von Entscheidungen nationaler Gerichte vorerst nicht angewendet werden kann: Deutschland und England.

In England könnte sich dies allerdings schon zeitnah ändern. Bereits Ende November steht dort die Berufung an, die zugunsten der FIFA ausfallen könnte. In diesem Fall würde auch in England ab sofort die Obergrenze von 6 Prozent gelten.