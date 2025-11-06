Die Hall of Fame des deutschen Fußballs hat Zuwachs bekommen. Ottmar Hitzfeld, Bernard Dietz und Pia Wunderlich sind die neuesten Mitglieder.

Die Hall of Fame des deutschen Fußballs hat drei neue Mitglieder: Pia Wunderlich, Bernard Dietz und Ottmar Hitzfeld.

Die Jury, bestehend aus führenden deutschen Sportjournalistinnen und -journalisten, würdigte die drei für ihre herausragenden Leistungen und ihren prägenden Einfluss auf den deutschen Fußball.

Die Hall of Fame wurde 2019 gegründet und ist im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund verortet. Museumsdirektor Manuel Neukirchner betonte, dass die Auswahl besonders schwierig sei, da der Fundus an Fußballlegenden angesichts der über 140-jährigen Geschichte groß sei.

"Umso schöner ist es, wenn sich dabei Persönlichkeiten herauskristallisieren, die über ihre individuelle Qualität hinaus für eine ganze Ära stehen, weshalb sich andere gleichsam mitgewählt fühlen dürfen."

Die feierliche Aufnahme der neuen Mitglieder in die Ruhmeshalle ist für das Frühjahr 2027 im Deutschen Fußballmuseum geplant.