Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den deutschen Kader für die WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) bekanntgegeben. Mit Jungstar Said El Mala und Rückkehrer Leroy Sané will Bundestrainer Julian Nagelsmann das direkte WM-Ticket lösen. Neben dem 19-jährigen Kölner Neuling El Mala und Türkei-Legionär Sané steht auch Rückkehrer Malick Thiaw im 25-köpfigen Aufgebot für die abschließenden Duelle in der WM-Qualifikation in Luxemburg (14. November) und mit der Slowakei (17. November) in Leipzig. WM-Qualifikation: Deutschland vs. Slowakei am 17. November live auf Joyn

FC Bayern: Dayot Upamecano ist sich angeblich mit Konkurrent einig

Bundesliga: Saisonstart 2026/27 wegen der WM erst am 28. August U21-Nationalspieler El Mala solle sich "mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen", sagte der Bundestrainer am Donnerstag über den Teenager, der in dieser Saison mit vier Toren in neun Bundesliga-Spielen seinen Durchbruch erlebte.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Sané, der erstmals seit seinem Sommer-Wechsel zu Galatasaray dabei ist, habe sich seine Nominierung "mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", ergänzte Nagelsmann. Der Flügelstürmer erzielte in 14 Pflichtspielen drei Tore und bereitete drei vor. Thiaw, der in Newcastle mit Nick Woltemade zusammenspielt, sei dort "auf Anhieb eine der Stützen" geworden.

Anzeige

Das Wichtigste zur WM-Qualifikation in Kürze Spielplan

Tabellen

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich und Spielmacher Florian Wirtz. Keine Berücksichtigung mehr fanden Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller und Maximilian Beier. Weiter nicht dabei sind Spieler wie Robin Gosens oder Deniz Undav. Nagelsmann musste erneut improvisieren. Neben Torwart Marc-André ter Stegen sind Zauberfuß Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Stürmer Kai Havertz ebenso wenig einsatzfähig wie die Alternativen Benjamin Henrichs, Niclas Füllkrug oder Tim Kleindienst.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Freiburg-Ikone Christian Günter vor Meilenstein: Die Rekordspieler aller Bundesligisten 1 / 19 © 2025 Getty Images Die Rekordspieler der Bundesligisten

Der Freiburger Ikone fehlt nur noch ein Einsatz, um zum alleinigen Rekordspieler des Sport-Clubs aufzusteigen. Am Donnerstagabend hat er die Chance, in der Europa League beim Auswärtsspiel in Nizza (ab 18:45 Uhr im Liveticker), alleiniger Rekordspieler des Bundesligisten zu werden. ran zeigt die Rekordspieler aller aktuellen Bundesligisten. (Stand: 6. November 2025 / Quelle: transfermarkt.de) © imago Rekordspieler SC Freiburg

Christian Günter (li.): 440 Spiele, 14 Tore

Andreas Zeyer (re..): 440 Pflichtspiele, 46 Tore © 2020 Getty Images Rekordspieler 1. FC Heidenheim

Marc Schnatterer: 457 Pflichtspiele, 121 Tore © Rust Rekordspieler FC St. Pauli

Jürgen Gronau: 476 Pflichtspiele, 42 Tore © 2009 Getty Images Rekordspieler 1. FSV Mainz 05

Dimo Wache: 406 Pflichtspiele, kein Tor © 2023 Getty Images Rekordspieler VfL Wolfsburg

Maximilian Arnold: 424 Pflichtspiele, 46 Tore © Sven Simon Rekordspieler Borussia Mönchengladbach

Berti Vogts: 538 Pflichtspiele, 45 Tore © 2024 Getty Images Rekordspieler 1. FC Union Berlin

Christopher Trimmel: 371 Spiele, sechs Tore © Sportfoto Rudel Rekordspieler SV Werder Bremen

Dieter Burdenski: 581 Pflichtspiele, ein Tor © Chai v.d. Laage Rekordspieler TSG Hoffenheim

Oliver Baumann: 414 Spiele, kein Tor © kolbert-press Rekordspieler FC Augsburg

Daniel Baier: 355 Pflichtspiele, acht Tore © Ferdi Hartung Rekordspieler Eintracht Frankfurt

Karl-Heinz Körbel: 731 Pflichtspiele, 51 Tore © Picture Point LE Rekordspieler RB Leipzig

Yussuf Poulsen: 425 Spiele, 95 Tore © Sven Simon Rekordspieler Borussia Dortmund

Michael Zorc: 572 Pflichtspiele, 159 Tore © Kicker/Liedel Rekordspieler VfB Stuttgart

Hermann Ohlicher: 459 Pflichtspiele, 157 Tore © Sven Simon Rekordspieler FC Bayern München

Thomas Müller: 756 Spiele, 250 Tore © Claus Bergmann Rekordspieler Bayer 04 Leverkusen

Rüdiger Vollborn: 487 Pflichtspiele, kein Tor © 2023 Hulton Archive Rekordspieler 1. FC Köln

Toni Schumacher: 542 Spiele, kein Tor © 1988 Getty Images Rekordspieler Hamburger SV

Manfred Kaltz: 741 Spiele, 101 Tore