DFB-Team: Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert Kölns Shootingstar El Mala für die WM-Qualifikation
- Aktualisiert: 06.11.2025
- 15:40 Uhr
- SID
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den deutschen Kader für die WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) bekanntgegeben.
Mit Jungstar Said El Mala und Rückkehrer Leroy Sané will Bundestrainer Julian Nagelsmann das direkte WM-Ticket lösen.
Neben dem 19-jährigen Kölner Neuling El Mala und Türkei-Legionär Sané steht auch Rückkehrer Malick Thiaw im 25-köpfigen Aufgebot für die abschließenden Duelle in der WM-Qualifikation in Luxemburg (14. November) und mit der Slowakei (17. November) in Leipzig.
U21-Nationalspieler El Mala solle sich "mit all seiner Unbekümmertheit und Unbeschwertheit bei uns zeigen", sagte der Bundestrainer am Donnerstag über den Teenager, der in dieser Saison mit vier Toren in neun Bundesliga-Spielen seinen Durchbruch erlebte.
Sané, der erstmals seit seinem Sommer-Wechsel zu Galatasaray dabei ist, habe sich seine Nominierung "mit guten Leistungen in der Champions League und der Süper Lig erarbeitet", ergänzte Nagelsmann.
Der Flügelstürmer erzielte in 14 Pflichtspielen drei Tore und bereitete drei vor. Thiaw, der in Newcastle mit Nick Woltemade zusammenspielt, sei dort "auf Anhieb eine der Stützen" geworden.
Das Wichtigste zur WM-Qualifikation in Kürze
Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Joshua Kimmich und Spielmacher Florian Wirtz. Keine Berücksichtigung mehr fanden Robert Andrich, Robin Koch, Angelo Stiller und Maximilian Beier. Weiter nicht dabei sind Spieler wie Robin Gosens oder Deniz Undav.
Nagelsmann musste erneut improvisieren. Neben Torwart Marc-André ter Stegen sind Zauberfuß Jamal Musiala, Abwehrchef Antonio Rüdiger und Stürmer Kai Havertz ebenso wenig einsatzfähig wie die Alternativen Benjamin Henrichs, Niclas Füllkrug oder Tim Kleindienst.
Freiburg-Ikone Christian Günter vor Meilenstein: Die Rekordspieler aller Bundesligisten
Die Rekordspieler der Bundesligisten
Der Freiburger Ikone fehlt nur noch ein Einsatz, um zum alleinigen Rekordspieler des Sport-Clubs aufzusteigen. Am Donnerstagabend hat er die Chance, in der Europa League beim Auswärtsspiel in Nizza (ab 18:45 Uhr im Liveticker), alleiniger Rekordspieler des Bundesligisten zu werden. ran zeigt die Rekordspieler aller aktuellen Bundesligisten. (Stand: 6. November 2025 / Quelle: transfermarkt.de)
Rekordspieler SC Freiburg
Christian Günter (li.): 440 Spiele, 14 Tore
Andreas Zeyer (re..): 440 Pflichtspiele, 46 Tore
Rekordspieler 1. FC Heidenheim
Marc Schnatterer: 457 Pflichtspiele, 121 Tore
Rekordspieler FC St. Pauli
Jürgen Gronau: 476 Pflichtspiele, 42 Tore
Rekordspieler 1. FSV Mainz 05
Dimo Wache: 406 Pflichtspiele, kein Tor
Rekordspieler VfL Wolfsburg
Maximilian Arnold: 424 Pflichtspiele, 46 Tore
Rekordspieler Borussia Mönchengladbach
Berti Vogts: 538 Pflichtspiele, 45 Tore
Rekordspieler 1. FC Union Berlin
Christopher Trimmel: 371 Spiele, sechs Tore
Rekordspieler SV Werder Bremen
Dieter Burdenski: 581 Pflichtspiele, ein Tor
Rekordspieler TSG Hoffenheim
Oliver Baumann: 414 Spiele, kein Tor
Rekordspieler FC Augsburg
Daniel Baier: 355 Pflichtspiele, acht Tore
Rekordspieler Eintracht Frankfurt
Karl-Heinz Körbel: 731 Pflichtspiele, 51 Tore
Rekordspieler RB Leipzig
Yussuf Poulsen: 425 Spiele, 95 Tore
Rekordspieler Borussia Dortmund
Michael Zorc: 572 Pflichtspiele, 159 Tore
Rekordspieler VfB Stuttgart
Hermann Ohlicher: 459 Pflichtspiele, 157 Tore
Rekordspieler FC Bayern München
Thomas Müller: 756 Spiele, 250 Tore
Rekordspieler Bayer 04 Leverkusen
Rüdiger Vollborn: 487 Pflichtspiele, kein Tor
Rekordspieler 1. FC Köln
Toni Schumacher: 542 Spiele, kein Tor
Rekordspieler Hamburger SV
Manfred Kaltz: 741 Spiele, 101 Tore
Die DFB-Auswahl trifft sich am Montag in Wolfsburg und hält dort am Nachmittag (15.30 Uhr) ein öffentliches Training ab. Sie führt die Qualigruppe A mit neun Punkten an und würde sich mit zwei weiteren Siegen für die Endrunde qualifizieren, womöglich reichen auch vier Punkte. Ansonsten bliebe der Umweg über die Play-offs.
Das Aufgebot im Überblick:
TOR: Noah Atubolu (SC Freiburg), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
DEFENSIVE: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)
OFFENSIVE: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Said El Mala (1. FC Köln), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Kevin Schade (FC Brentford), Florian Wirtz (FC Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)