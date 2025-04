In Rekordzeit: Saints aus der Premier League abgestiegen

Der FC Southampton ist aus der Premier League abgestiegen und hat für einen unrühmlichen Rekord gesorgt. Durch ein 1:3 (0:2) am Sonntagnachmittag bei Tottenham Hotspur kann sich der Fußballklub aus dem Süden Englands bereits sieben Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr retten - nie zuvor stand in der Liga so früh ein Absteiger fest. Southampton war im Vorjahr als Sieger des Play-off-Finales der Championship aufgestiegen.