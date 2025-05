Vieles deutet darauf hin, dass Ancelotti Coach der brasilianischen Nationalmannschaft wird und diese im Sommer 2026 zum Titel führen soll. Offenbar ist man in Brasilien aber nicht gewillt, zu lange auf den 65-Jährigen zu warten.

Die Zukunft von Carlo Ancelotti ist das bewegende Thema in Spanien und Brasilien. Der Italiener soll die Selecao zum WM-Titel führen, jedoch gibt es einige Fragezeichen - die bis zum 26. Mai geklärt werden müssen.

Ancelotti-Frist neu datiert?

Wie Quellen "ESPN" mitgeteilt haben sollen, hat der brasilianische Fußballverband daraufhin zwar seine Frist verlängert, jedoch eine Deadline bis zum 26. Mai ausgesprochen.

Der Termin ist kein Zufall, da ein Tag zuvor der letzte Spieltag in der spanischen La Liga ansteht. Für Carlo Ancelotti und Real geht es gegen Real Sociedad. Bei aktuell vier Zählern Rückstand auf Barca könnte es für die Madrilenen an diesem Tag auch noch um die Meisterschaft gehen. Auf diese soll sich der Coach also zumindest noch konzentrieren können.

Brasilien steht allerdings unter Zugzwang, da bereits Anfang Juni wichtige WM-Quali-Spiele gegen Ecuador und Paraguay anstehen. Zwar ist die Qualifikation für den Tabellen-Vierten nicht in unmittelbarer Gefahr, jedoch darf sich die Selecao auch nicht mehr zu viele Aussetzer leisten und hinkt den Ansprüchen deutlich hinterher.