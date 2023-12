James Rodriguez über Katar-Leben: Nackt duschen verboten!

Von 2017 bis 2019 spielte er für den Verein Al-Rayyan. In einem Interview verrät Rodriguez jetzt, warum diese Zeit ein Albtraum war.

Der kolumbianische Superstar hat neben seiner Zeit beim FC Bayern München oder Real Madrid einiges gesehen, so auch in Katar.

Der mittlerweile 32-Jährige kickt aktuell bei seiner zehnten Station, dem FC Sao Paulo in Brasilien.

James Rodriguez spielte über zwei Jahre in Katar Fußball. Der ehemalige Spieler des FC Bayern München gibt Einblicke über die teils verstörende Zeit.

In der Sportsendung "Globo Esporte" erzählte er: "Das Leben und die Kultur in Katar sind sehr schwierig, es war ein Land, bei dem es schwer war, sich anzupassen. Man weiß, dass im Fußball beim Duschen alle nackt sind, aber die Teamkollegen sagten mir: 'So darfst du das nicht machen'. Ich hatte Angst."