Lionel Messi angeblich vor Mega-Transfer: Bald gemeinsam mit Cristiano Ronaldo?

Dem Bericht zufolge ist das Ziel des Wüsten-Staats den Offensivstar in die Saudi Pro League zu locken. Neben Al Hilal, Al Ittihad und Al-Ahli wird auch Ronaldo-Klub Al Nassr als möglicher Abnehmer genannt.

Die Zukunft von Lionel Messi bleibt weiterhin unklar. Der Weltmeister soll sich derweil in Gesprächen mit einem neuen Klub befinden.

Messi: Saudi-Arabien im zweiten Anlauf?

Das Interesse an Messi aus Saudi-Arabien besteht bereits seit 2023 - schon damals wollte man den Ausnahmespieler in die Liga locken. Zu dem Zeitpunkt wurde ein Gehalt in Höhe von 500 bis 600 Millionen Euro gehandelt.