"Darüber mache ich mir keine Gedanken. Was ich mache, mache ich mit vollster Überzeugung. Aktuell haben wir den besten Bundestrainer, den wir haben können. Er (Julian Nagelsmann, Anm. d. Red.) hat den Turnaround geschafft. Die Nationalmannschaft lag am Boden. Mit ein paar Spielen hat er die Wahrnehmung umgedreht. Ich hoffe, dass er den Job noch ganz lange macht. Er soll mindestens zehn Jahre Bundestrainer bleiben."

"Es gibt verschiedene Ansätze, aber am Ende kommt es darauf an, gemeinsam Spaß und Erfolg zu haben. Nur weil es keine jahrzehntelange Tradition gibt, heißt es nicht, dass hier nicht Herzblut und Emotionen drinstecken."

+++ Klopp will keinen Fokus auf Leipzig +++

"Ich habe mir schon vor vielen Jahren gedacht, dass die Fußball-Fans zum Beispiel in Leipzig es einfach verdient haben, kontinuierlich guten Fußball zu sehen. Ich habe RB Leipzig dann als Trainer in Deutschland gar nicht mehr so richtig mitbekommen, da war ich schon in England. Aber die Entwicklung soll natürlich bei allen Klubs in diese Richtung gehen."

"Wir haben in den unterschiedlichen Ländern tolle Fanbases. Ich liebe den Kontakt zu den Fans. Die Leute brennen für das Projekt. Wir arbeiten für ganz Red Bull, nicht nur für Leipzig."