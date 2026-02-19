Jürgen Klopp kontert Uli Hoeneß: "Schätze seine Meinung, aber..."

Uli Hoeneß hatte Jürgen Klopp für seine Rolle bei Red Bull kritisiert, Klopp gehöre schließlich an die Seitenlinie. Nun hat er geeantwortet. Jürgen Klopp lässt Kritik von Uli Hoeneß nicht auf sich sitzen. Der Ex-Liverpool-Coach, der seit Anfang 2025 als "Head of Global Soccer" bei Red Bull arbeitet, hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien klar Stellung bezogen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Bayer Leverkusen: Schick im Netz erst verspottet, dann gefeiert

- Anzeige -

Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte zuvor gezweifelt, ob Klopp für so einen Management-Job gemacht ist. "Ich schätze ihn sehr, sehe ihn aber nur als Trainer und nichts anderes", sagte Hoeneß. Für ihn gehöre Klopp auf die Trainerbank, wo er mit seiner Emotionalität und Motivationskraft glänzt.

- Anzeige -