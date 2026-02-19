Head of Soccer bei Red Bull
Jürgen Klopp kontert Uli Hoeneß: "Schätze seine Meinung, aber..."
19.02.2026
- 07:00 Uhr
- ran.de
Uli Hoeneß hatte Jürgen Klopp für seine Rolle bei Red Bull kritisiert, Klopp gehöre schließlich an die Seitenlinie. Nun hat er geeantwortet.
Jürgen Klopp lässt Kritik von Uli Hoeneß nicht auf sich sitzen.
Der Ex-Liverpool-Coach, der seit Anfang 2025 als "Head of Global Soccer" bei Red Bull arbeitet, hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien klar Stellung bezogen.
Bayerns Ehrenpräsident Hoeneß hatte zuvor gezweifelt, ob Klopp für so einen Management-Job gemacht ist. "Ich schätze ihn sehr, sehe ihn aber nur als Trainer und nichts anderes", sagte Hoeneß.
Für ihn gehöre Klopp auf die Trainerbank, wo er mit seiner Emotionalität und Motivationskraft glänzt.
Jürgen Klopp antwortet auf Uli Hoeneß: "Muss nicht immer deckungsleich sein"
Klopp, der von 2015 bis 2024 beim FC Liverpool gearbeitet hat, blieb diplomatisch, aber bestimmt: "Ich respektiere Uli Hoeneß schon immer aufs Allerhöchste, seine Meinung erst recht", erklärt Klopp.
"Aber seine Meinung muss ja nicht immer deckungsgleich mit meiner sein. Und in dem Fall sehe ich es ein bisschen anders…"
Die Meinungsverschiedenheit dreht sich um Klopps Wechsel von der Trainerbank in die Führungsetage. Hoeneß würde ihn wohl lieber als Bundestrainer sehen, nah am Rasen.