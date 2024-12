Am 1. Januar beginnt für Jürgen Klopp ein neues Kapitel. Ein Kapitel, das auf viele Gegenstimmen trifft.

Beim Skiurlaub am Arlberg freute sich Jürgen Klopp vor allem darüber, dass er es "nach all den Jahren ohne Winterpause" heil die Pisten heruntergeschafft hatte. Doch selbst in voller Skimontur dachte der 57-Jährige bereits an die bevorstehenden Aufgaben nach dem Jahreswechsel. "Wir sehen uns in 2025", grüßte Klopp via Instagram aus der Gondel: "Vielleicht wird es das beste Jahr unseres Lebens."

Darauf hoffen die Verantwortlichen von Red Bull in jedem Fall. Schließlich übernimmt Klopp beim österreichischen Brausekonzern am 1. Januar den Posten des "Head of Global Soccer". "Jürgen hilft da sicherlich", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff kurz vor Weihnachten bei "DAZN" auf die Frage, ob RB mit Klopp weiter nach vorne kommen kann: "Es sind alles kleine Prozente. Wir erhoffen uns natürlich, dass er das bringen wird, diese paar Prozente, die immer noch fehlen. Davon sind wir überzeugt."

Die Kritiker hoffen mehr oder weniger auf das Gegenteil. Schließlich fiel die Reaktion der Fanszene auf Klopps Schritt heftig aus. Wut und Unverständnis prasselten auf den langjährigen Erfolgstrainer ein, nachdem er den wohl spektakulärsten und umstrittensten Seitenwechsel des Jahres verkündet hatte. Ausgerechnet Klopp, für Traditionalisten ein Symbol der Fußballromantik, wechselt nach seiner Erfolgsära beim FC Liverpool zum vielerorts ungeliebten Konzern, dessen Produkt angeblich Flügel verleiht.

An der Seitenlinie wie zuvor in Liverpool, Dortmund und Mainz wird Klopp dabei nicht mehr stehen, genau aber das reizt ihn an seinem neuen Job. Im Red-Bull-Kosmos wird er vorrangig als Berater agieren, dabei unter anderem die Entwicklung von Bundesligist RB Leipzig vorantreiben. Auch die weiteren RB-Filialen in Salzburg, New York, Brasilien und Japan fallen in seinen Aufgabenbereich. Wie genau sein Job aussehen wird, soll Klopp bei einer Pressekonferenz am 14. Januar erläutern.