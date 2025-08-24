Ist Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart einer für den FC Bayern München? Zumindest VfB-Boss Alexander Wehrle lässt daran keinen Zweifel.

Um Nick Woltemade liefern sich der VfB Stuttgart und der FC Bayern München seit Wochen ein Tauziehen.

Wenn es um Trainer Sebastian Hoeneß geht, zeigt sich Stuttgarts Vorstandschef Alexander Wehrle dagegen erstaunlich offen: Eines Tages werde Hoeneß Bayern-Trainer sein.

In der Sendung "Bild Sport" reagierte Wehrle auf eben diese These deutlich: "Stimmt. Weil irgendwann wird er es bestimmt, denn er ist aus meiner Sicht einer der besten Bundesliga-Trainer überhaupt. Und der Anspruch des FC Bayern ist es, die besten Trainer zu verpflichten."

Allzu schnell werde es dazu aber nicht kommen: "Die nächsten Jahre wird er definitiv bei uns sein, weil er da weiß, dass er etwas entwickeln kann", so Wehrle.

Allerdings habe Hoeneß "sicherlich den Anspruch, auch mal bei einem Verein zu arbeiten – irgendwann –, der in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen". Dies könne laut Wehrle "gerne" der VfB sein, "aber in dem Fall wird er irgendwann Trainer des FC Bayern sein".