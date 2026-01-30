Karim Benzema wechselte 2023 als amtierender Ballon-d'Or-Sieger nach Saudi-Arabien. Dabei unterschrieb er einen Mega-Vertrag. Bei den Verhandlungen um die Verlängerung gibt es allerdings Reibungspunkte.

Karim Benzema spielt seit Sommer 2023 für Al-Ittihad in Saudi-Arabien. Nun läuft sein Vertrag aus und laut der spanischen Zeitung "AS" stocken die Verhandlungen zwischen dem Franzosen und seinem Arbeitgeber.

Benzema unterschrieb damals als amtierender Ballon-d'Or- und Champions-League-Sieger im Nahen Osten. Dementsprechend hoch muss das Angebot für den inzwischen 38-Jährigen gewesen sein.

Lange Zeit hieß es, dass er 100 Millionen pro Jahr verdiene. Die saudi-arabische Tageszeitung "Alriyadia" berichtete allerdings von einer Summe von ca. 55 Millionen Euro pro Jahr.