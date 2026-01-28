Der FC Bayern München gewinnt auch dank eines starken Jonas Urbig bei der PSV Eindhoven. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Stars. von Justin Kraft Der FC Bayern München erkämpft sich bei der PSV Eindhoven einen 2:1-Sieg am 8. Spieltag der Ligaphase in der Champions League. Mit dem Sieg sicherte der deutsche Rekordmeister den zweiten Platz in der Tabelle. Im Achtelfinale kann der FCB nun auf Atalanta Bergamo, Olympiakos Piräus, den BVB oder Bayer Leverkusen treffen. Trainer Vincent Kompany rotierte die Startelf kräftig durch, konnte damit aber umso stärker von der Bank nachlegen. Während Nicolas Jackson sich abermals schwer mit seiner Rolle im Sturm tat, gab Harry Kane diesmal den Superjoker. Die besten Bayern-Spieler waren aber zwei Youngster. ran zeigt die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

Jonas Urbig Muss früh erstmals parieren, hat beim zu zentralen Abschluss von Eindhoven aber keine Probleme. Muss sich schon deutlich mehr strecken, als ein Schuss abgefälscht beinahe ins Tor fliegt, kriegt seine Hand aber noch dran (16.). Herausragende Parade in der 43. Minute. Ist mehrfach zur Stelle, als sein Team ihn braucht und macht seinen Patzer vom Wochenende damit wieder gut. Chancenlos beim Ausgleich. Spielt den langen Ball, der zum 2:1 führt. Wenige Minute danach mit einem weiteren starken langen Ball, der einen gefährlichen Angriff einleitet. In Eindhoven ist Urbig der fliegende Quarterback. ran-Note: 1

Tom Bischof Sein Freistoß nach gut sechs Minuten küsst die Latte. Defensiv sehr aufmerksam in der Anfangsphase. Überragender Pass in der 20. Minute auf Musiala. Hat einige gute Pressingaktionen und unterstützt das Mittelfeld mit hoher Präsenz. Leitet mit einem langen Ball einen vielversprechenden Angriff ein (31.). Klärt am eigenen Strafraum clever und leitet damit eine weitere gute Offensivaktion ein (33.). Gegen Ende der ersten Halbzeit defensiv mit größeren Problemen. Im zweiten Durchgang wieder stabiler. Leitet mit seiner Balleroberung und dem Pass auf Karl das 1:0 ein. ran-Note: 2

Dayot Upamecano Hat im Spielaufbau erneut den ein oder anderen gefährlichen Fehlpass mit drin. Kommt im Zweikampf zu spät und holt sich früh eine Gelbe Karte ab (24.). Kommt kurz vor der Pause zu spät und kann dann nicht die Grätsche riskieren. Im zweiten Durchgang etwas stabiler, aber trotzdem stark gefährdet für einen Platzverweis. Geht nach etwas mehr als einer Stunde vom Feld. ran-Note: 4

Jonathan Tah Klärt zweimal gut, verliert bei ein, zwei Standards aber auch seinen Gegenspieler aus den Augen. Kommt auch in der 45. Minute zu spät, als Perisic beinahe die Führung erzielt. Im zweiten Durchgang besser im Spiel, verteidigt in den meisten Situationen solide und erlaubt sich mit Ball keine einfachen Fehler. ran-Note: 3

Hiroki Ito Hat in der Anfangsphase enorme Schwierigkeiten mit dem Tempo der PSV-Offensive. Kann kaum mal eine Flanke oder einen Tiefenlauf auf der linken Seite verteidigen. Rückt nach etwas mehr als einer Stunde nach innen, weil Davies für Upamecano kommt. Fühlt sich dort deutlich wohler, gewinnt einen wichtigen Zweikampf in der 75. Minute. ran-Note: 4

Joshua Kimmich Nach wilder Anfangsphase nimmt Kimmich das Geschehen etwas mehr in die Hand. Gute Verlagerung auf Diaz in der 13. Minute, ordentlicher Abschluss in der 32. Minute. Schafft es trotzdem nicht, Ruhe in das bisweilen wilde Spiel der Bayern zu bringen. Holt sich eine unnötige Gelbe Karte ab. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Guter Richtungswechsel, mit dem er den Freistoß herausholt, der Bayerns ersten Abschluss ermöglicht (6.). Spielt unauffällig, aber clever. Sein Abschluss in der 33. Minute kommt etwas zu ungenau. Rettet kurz vor der Pause mit beherztem Sprint nach hinten den geschlagenen Upamecano und drängt den Gegenspieler noch ausreichend ab, um eine Großchance zu verhindern. Läuft weiterhin wie ein Uhrwerk, ohne diesmal aber die ganz großen Impulse zu setzen. ran-Note: 3

Lennart Karl Aufmerksamer Ballgewinn, mit dem er einen guten Konter der Bayern einleitet, verpasst aber das richtige Zuspiel auf Diaz (11.). Wenig später mit einer cleveren Kopfballablage, die Musiala nur knapp verfehlt. Spielt präziser und überlegter als zuletzt. Gute Ablage beim Konter in der 33. Minute für Pavlovic. Spielt einen schönen Assist durch die Beine beim 1:0 (58.). Hat selbst drei Minuten danach einen gefährlichen Abschluss. ran-Note: 2 Deutsches Duell in der Königsklasse? So geht es für die Bundesligisten weiter

Jamal Musiala Ist gut eingebunden ins Spiel, holt sich mit klugen Laufwegen viele Bälle ab, schafft es zunächst aber nicht, dem Spiel entscheidende Impulse zu geben. Kommt gegen den Ball einige Male zu spät. Sehr starke Drehung, die für die erste Gelbe Karte beim Gegner sorgt (35.). Ist sehr spielfreudig und probiert viel. Arbeitet sich mit kleinen Aktionen in die Partie. Als Anspielstation im Halbraum immer wieder eine wichtige Unterstützung für Diaz und Karl. Trifft sehenswert zum 1:0 (58.). ran-Note: 2

Luis Diaz Zwei, drei Dribblings von ihm laufen in den ersten Minuten der Partie ins Leere. Hat seine erste überragende Aktion, als er zu Beginn der zweiten Halbzeit Tempo im Doppelpassspiel mit Musiala aufnimmt. Sein Pass in die Mitte ist allerdings zu ungenau. ran-Note: 3

Nicolas Jackson Soll als Wandspieler agieren, schafft es aber nicht, die Bälle entsprechend an die Mitspieler zu verteilen. Kommt in der 26. Minute erstmals selbst zum Abschluss, platziert den Schuss aber zu zentral. Vertändelt einen guten Angriff, weil er zu lange überlegt (31.). Verliert den Ball zunächst, hat dann aber eine richtig gute Pressingaktion, mit der er eine Bischof-Chance einleitet (37.). Bemüht sich zwar, aber ihm gelingt so gut wie nichts. ran-Note: 4

