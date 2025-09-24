Anzeige
Fußball

Nach nur sieben Spielen! Kevin Großkreutz ist ersten Trainerjob wieder los

  • Veröffentlicht: 24.09.2025
  • 06:46 Uhr
  • ran.de

Nach nur sieben Spielen ist Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz seinen ersten Trainerjob wieder los.

Kurzes Engagement von Kevin Großkreutz. Der Weltmeister von 2014 ist seinen ersten Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop nach nur sieben Partien wieder los.

Der langjährige BVB-Profi war bei dem Verbandsligisten als Teil eines Trainerduos aktiv. Im siebten Spiel setzte es nun bereits die fünfte Pleite – mit personellen Konsequenzen.

Großkreutz ist Trainerjob los

"Nach einer sportlichen Analyse sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, das bestehende Vertragsverhältnis einvernehmlich aufzulösen", erklärte der Tabellenletzte.

"Damit endet die Zusammenarbeit des SV Wacker Obercastrop mit dem Trainerteam um Kevin Großkreutz und Jimmy Thimm."

Großkreutz hatte seine aktive Karriere 2021 beendet. Seit Juli 2023 war er in Obercastrop zunächst als Spieler aktiv, im Oktober 2024 wurde er Co-Trainer, im Mai 2025 folgte schließlich die Berufung zum Teil des Trainerduos.

