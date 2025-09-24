Nach nur sieben Spielen ist Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz seinen ersten Trainerjob wieder los.

Kurzes Engagement von Kevin Großkreutz. Der Weltmeister von 2014 ist seinen ersten Trainerjob beim westfälischen Sechstligisten SV Wacker Obercastrop nach nur sieben Partien wieder los.

Der langjährige BVB-Profi war bei dem Verbandsligisten als Teil eines Trainerduos aktiv. Im siebten Spiel setzte es nun bereits die fünfte Pleite – mit personellen Konsequenzen.