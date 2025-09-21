Real Madrid: Eskaliert der Zoff um Vinicius Junior?

Vinicius Junior reagiert zunehmend gereizt auf seine ständigen Auswechslungen bei Real Madrid. Gegen Espanyol Barcelona kommt es zu einem ersten Eklat. Von Tobias Wiltschek Sportlich könnte es für Real Madrid derzeit kaum besser laufen. In der Champions League feierten die Königlichen unter der Woche beim 2:1 gegen Olympique Marseille zwar einen glanzlosen, aber wichtigen Auftaktsieg, und in der spanischen Liga stehen sie nach dem fünften Sieg im fünften Spiel an der Tabellenspitze. Real Madrid zündet im Schiri-Zoff neue Eskalationsstufe Dennoch brodelt es bei den Blancos gewaltig. Der Grund ist der Umgang des neuen Trainers Xabi Alonso mit Superstar Vinicius Junior. Alonso, im vergangenen Jahr noch umjubelter Meistertrainer von Bayer Leverkusen, holte den 25-Jährigen auch am Samstag beim 2:0-Erfolg in La Liga gegen Espanyol Barcelona vorzeitig vom Platz - so wie er es schon häufig in dieser Saison getan hat. Der Baske ließ den Brasilianer - immerhin aktueller FIFA-Weltfußballer - in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal über die kompletten 90 Minuten auf dem Feld. Entsprechend groß war der Frust beim Linksaußen, der sich bei der Auswechslung gegen Espanyol dann entlud.

Vinicius Junior lief nach seiner Auswechslung in die Kabine Statt sich auf die Bank zu setzen, marschierte Vini Jr. schnurstracks in die Kabine und kam erst nach einigen Minuten wieder zurück. "Was sogleich die Spekulation zirkulieren ließ, Vinicius sei von Real-Chargen darauf hingewiesen worden, gerade alles nur noch schlimmer zu machen. Und auch die letzten Sympathien zu verspielen", heißt es im Artikel von Spanien-Insider Javier Caceres für die "Süddeutsche Zeitung". Auch Alonso gibt zu, dass es derzeit ein paar Schwierigkeiten in der Kommunikation mit dem Brasilianer gebe. "Es war nicht der richtige Zeitpunkt, mit ihm zu reden", hatte der Real-Trainer nach dem Sieg über Marseille gesagt, als er den Tempodribbler erst nach etwas mehr als einer Stunde ins Spiel brachte. Nach Vinis Auswechslung gegen Espanyol begründete Alonso seine Entscheidung damit, dass "das Spiel nach frischen Kräften verlangte“, auch wenn er gestand, dass der Spieler zu diesem Zeitpunkt "vielleicht sogar seine beste Phase hatte".

