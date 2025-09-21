Anzeige
fussball

Real Madrid: Eskaliert der Zoff um Vinicius Junior?

  • Aktualisiert: 24.09.2025
  • 10:07 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Vinicius Junior reagiert zunehmend gereizt auf seine ständigen Auswechslungen bei Real Madrid. Gegen Espanyol Barcelona kommt es zu einem ersten Eklat.

Von Tobias Wiltschek

Sportlich könnte es für Real Madrid derzeit kaum besser laufen.

In der Champions League feierten die Königlichen unter der Woche beim 2:1 gegen Olympique Marseille zwar einen glanzlosen, aber wichtigen Auftaktsieg, und in der spanischen Liga stehen sie nach dem fünften Sieg im fünften Spiel an der Tabellenspitze.

Dennoch brodelt es bei den Blancos gewaltig. Der Grund ist der Umgang des neuen Trainers Xabi Alonso mit Superstar Vinicius Junior.

Alonso, im vergangenen Jahr noch umjubelter Meistertrainer von Bayer Leverkusen, holte den 25-Jährigen auch am Samstag beim 2:0-Erfolg in La Liga gegen Espanyol Barcelona vorzeitig vom Platz - so wie er es schon häufig in dieser Saison getan hat.

Der Baske ließ den Brasilianer - immerhin aktueller FIFA-Weltfußballer - in dieser Saison noch nicht ein einziges Mal über die kompletten 90 Minuten auf dem Feld. Entsprechend groß war der Frust beim Linksaußen, der sich bei der Auswechslung gegen Espanyol dann entlud.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Vinicius Junior lief nach seiner Auswechslung in die Kabine

Statt sich auf die Bank zu setzen, marschierte Vini Jr. schnurstracks in die Kabine und kam erst nach einigen Minuten wieder zurück. "Was sogleich die Spekulation zirkulieren ließ, Vinicius sei von Real-Chargen darauf hingewiesen worden, gerade alles nur noch schlimmer zu machen. Und auch die letzten Sympathien zu verspielen", heißt es im Artikel von Spanien-Insider Javier Caceres für die "Süddeutsche Zeitung".

Auch Alonso gibt zu, dass es derzeit ein paar Schwierigkeiten in der Kommunikation mit dem Brasilianer gebe. "Es war nicht der richtige Zeitpunkt, mit ihm zu reden", hatte der Real-Trainer nach dem Sieg über Marseille gesagt, als er den Tempodribbler erst nach etwas mehr als einer Stunde ins Spiel brachte.

Nach Vinis Auswechslung gegen Espanyol begründete Alonso seine Entscheidung damit, dass "das Spiel nach frischen Kräften verlangte“, auch wenn er gestand, dass der Spieler zu diesem Zeitpunkt "vielleicht sogar seine beste Phase hatte".

Vinicius Junior fordert wohl das gleiche Gehalt wie Mbappe

Trotz seiner reduzierten Spielzeit kommt Vini bislang in der spanischen Liga immerhin auf vier Scorerpunkte (zwei Tore und zwei Assists). Damit liegt nur Kylian Mbappe in der vereinsinternen Wertung vor ihm (fünf Tore, ein Assist).

Der Franzose ist es auch, mit dem sich der Brasilianer vergleichen will - und das nicht nur sportlich. Wie der Radiosender "Onda Cero" erfahren haben will, fordert Vinicius Junior für eine Verlängerung seines bis 2027 laufenden Vertrags, in die gleiche Gehaltsklasse wie Mbappe aufgenommen zu werden. Dessen Jahressalär liegt bei kolportierten 20 Millionen Euro netto im Jahr und soll damit um fünf Millionen höher sein als das von Vini.

Die Vertragsverhandlungen, die im Frühsommer angeblich schon recht weit gediehen waren, sollen dem Vernehmen nach nun nicht mehr ganz so problemlos verlaufen - und dürften mit jeder weiteren Auswechslung des Stürmers schwieriger werden.

