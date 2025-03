Knöchelverletzung: Haaland fällt wochenlang aus

Der englische Fußball-Meister Manchester City muss für mindestens einige Wochen auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Der Norweger habe im FA-Cup-Viertelfinale beim AFC Bournemouth (2:1) am Sonntag eine nicht näher definierte Verletzung des linken Knöchels erlitten, teilte der Verein am Montagabend mit. Haaland war angeschlagen ausgewechselt worden, er verließ das Stadion auf Krücken und mit einem Spezialschuh.

Nach ersten Tests wird der 24-Jährige ManCity zufolge von Spezialisten untersucht, "um das ganze Ausmaß der Verletzung festzustellen". Die Erwartung sei allerdings, "dass Erling rechtzeitig wieder fit wird, um eine Rolle während der restlichen Saison einschließlich der Klub-WM spielen zu können".

Haaland hatte in Bournemouth einen Handelfmeter verschossen (14.) und den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (49.). Kurz nach seinem Treffer musste er verletzt vom Platz, sein Ersatz Omar Marmoush erzielte zwei Minuten nach der Einwechslung das Siegtor (63.).

Haalands Ausfall trifft das Team hart, denn der Meister bangt um den erneuten Einzug in die Champions League. Derzeit ist ManCity nur Fünfter, mit jeweils einem Punkt Vorsprung auf Newcastle United und Brighton and Hove Albion. In der laufenden Saison der Königsklasse scheiterte Manchester in der Play-off-Runde an Real Madrid.