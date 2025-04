Der FC Arsenal patzt im Meisterschaftskampf. Liverpool muss trotzdem noch warten bis sie rechnerisch uneinholbar sind.

Der FC Arsenal hat die Meisterfeier des FC Liverpool erneut verschoben. Die Gunners kamen gegen Crystal Palace am Mittwochabend in der Premier League zu einem 2:2 (2:1) und verkürzten den Rückstand zum Spitzenreiter auf zwölf Punkte, damit fällt die Titelentscheidung in England frühestens am Wochenende.

Die Reds hätten schon im Falle eines Unentschieden gegen Tottenham Hotspur am Sonntag (ab 17.30 Uhr im Liveticker) ihre 20. Meisterschaft sicher.

Bei Arsenal trafen Jakub Kiwior (3.) und Leandro Trossard (42.), für den Klub des früheren Bundesliga-Trainers Oliver Glasner waren Eberechi Eze (27.) und der kurz zuvor eingewechselte Jean-Philippe Mateta (83.) erfolgreich.

Champions-League-Halbfinalist Arsenal verhinderte wie schon am vergangenen Wochenende die Party in Liverpool.