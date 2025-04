Frankreich: Montpellier droht der vorzeitige Abstieg

An der Tabellenspitze der Ligue 1 ist alles klar, Paris Saint-Germain steht bereits länger als Meister fest. So wie PSG ganz oben einsam seine Kreise zieht, so abgeschlagen ist der HSC Montpellier am anderen Ende der Tabelle. Der Meister von 2012 wird den Abstieg nicht mehr verhindern können, schon an diesem Wochenende kann rechnerisch alles fix sein ...