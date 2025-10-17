Lamine Yamal verhandelt wohl mit einer Website für Fan-Artikel über die Vermarktung seiner Unterschrift und gibt daher aktuell keine Autogramme mehr.

von Malte Ahrens

Lamine Yamal arbeitet derzeit offenbar ausgiebig an neuen Vermarktungswegen.

Dafür hat der Star des FC Barcelona laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" eine Agentur an seiner Seite, die Werbeverträge für ihn aushandelt und verwaltet.

Diese ist derzeit offenbar in Verhandlungen mit einer Website, die Unterschriften auf Merchandise-Artikeln vermarktet.

Daher habe der Superstar laut dem Bericht - zumindesten für den Zeitraum der Verhandlungen - ein Verbot auferlegt bekommen, Autogramme zu geben.

Es gilt die Faustregel: Je mehr Unterschriften des 18-Jährigen im Umlauf sind, desto weniger sind sie wert.