Schlechte nachrichten für Autogrammjäger
Lamine Yamal: Barcelona-Star gibt wohl keine Autogramme mehr an Fans
- Aktualisiert: 17.10.2025
- 18:49 Uhr
- Malte Ahrens
Lamine Yamal verhandelt wohl mit einer Website für Fan-Artikel über die Vermarktung seiner Unterschrift und gibt daher aktuell keine Autogramme mehr.
von Malte Ahrens
Lamine Yamal arbeitet derzeit offenbar ausgiebig an neuen Vermarktungswegen.
Dafür hat der Star des FC Barcelona laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" eine Agentur an seiner Seite, die Werbeverträge für ihn aushandelt und verwaltet.
Diese ist derzeit offenbar in Verhandlungen mit einer Website, die Unterschriften auf Merchandise-Artikeln vermarktet.
Daher habe der Superstar laut dem Bericht - zumindesten für den Zeitraum der Verhandlungen - ein Verbot auferlegt bekommen, Autogramme zu geben.
Es gilt die Faustregel: Je mehr Unterschriften des 18-Jährigen im Umlauf sind, desto weniger sind sie wert.
Lamine Yamal: LeBron James als Beispiel für Vermarktung
Dieses Prinzip kennt man vor allem aus dem sehr kommerzialisierten Sport in den USA.
Das bekannteste Beispiel ist LeBron James aus der NBA, der sein Autogramm bereits seit Jahren auf eine ähnliche Art und Weise vermarktet.
Während Yamal in den Verhandlungen über einen solchen Deal stecken soll, müssen sich die Fans wohl mit gemeinsamen Selfies und Fotos mit dem Flügelspieler zufrieden geben. Vielleicht sogar für immer, wenn sie kein Geld für die Unterschrift in die Hand nehmen wollen.
Barcelona habe man demnach die Situation erklärt. Offenbar haben die Katalanen eingewilligt, sich auf die Seite des Youngsters zu stellen.
Man sei bei den "Blaugrana" stolz darauf, dass das "Phänomen Lamine" ein "Barca"-Eigengewächs ist und eine solche Aufmerksamkeit auf den Klub zieht, heißt es in dem Bericht weiter.