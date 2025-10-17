Anzeige
Schlechte nachrichten für Autogrammjäger

Lamine Yamal: Barcelona-Star gibt wohl keine Autogramme mehr an Fans

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 18:49 Uhr
  • Malte Ahrens

Lamine Yamal verhandelt wohl mit einer Website für Fan-Artikel über die Vermarktung seiner Unterschrift und gibt daher aktuell keine Autogramme mehr.

von Malte Ahrens

Lamine Yamal arbeitet derzeit offenbar ausgiebig an neuen Vermarktungswegen.

Dafür hat der Star des FC Barcelona laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" eine Agentur an seiner Seite, die Werbeverträge für ihn aushandelt und verwaltet.

Diese ist derzeit offenbar in Verhandlungen mit einer Website, die Unterschriften auf Merchandise-Artikeln vermarktet.

Daher habe der Superstar laut dem Bericht - zumindesten für den Zeitraum der Verhandlungen - ein Verbot auferlegt bekommen, Autogramme zu geben.

Es gilt die Faustregel: Je mehr Unterschriften des 18-Jährigen im Umlauf sind, desto weniger sind sie wert.

Anzeige
Anzeige

Lamine Yamal: LeBron James als Beispiel für Vermarktung

Dieses Prinzip kennt man vor allem aus dem sehr kommerzialisierten Sport in den USA.

Das bekannteste Beispiel ist LeBron James aus der NBA, der sein Autogramm bereits seit Jahren auf eine ähnliche Art und Weise vermarktet.

Während Yamal in den Verhandlungen über einen solchen Deal stecken soll, müssen sich die Fans wohl mit gemeinsamen Selfies und Fotos mit dem Flügelspieler zufrieden geben. Vielleicht sogar für immer, wenn sie kein Geld für die Unterschrift in die Hand nehmen wollen.

Barcelona habe man demnach die Situation erklärt. Offenbar haben die Katalanen eingewilligt, sich auf die Seite des Youngsters zu stellen.

Man sei bei den "Blaugrana" stolz darauf, dass das "Phänomen Lamine" ein "Barca"-Eigengewächs ist und eine solche Aufmerksamkeit auf den Klub zieht, heißt es in dem Bericht weiter.

Anzeige
Mehr News und Videos
Sylla beendet seine Torlos-Serie
News

Doppelpacker Sylla schießt Schalke an die Tabellenspitze

  • 17.10.2025
  • 20:32 Uhr
Debüt in Düsseldorf: Markus Anfang
News

Fortuna verliert auch bei Anfang-Debüt

  • 17.10.2025
  • 20:29 Uhr
imago images 1054681575
News

Gerüchte um Schlotterbeck: Ein gezieltes Bayern-Muster?

  • 17.10.2025
  • 20:09 Uhr
Lars Hopp wird Nationaltrainer in Vanuatu
News

Deutscher wird Nationaltrainer von Vanuatu

  • 17.10.2025
  • 19:13 Uhr
04.10.2025: Fußball: Borussia Dortmund - RB Leipzig, 6. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Trainer Niko Kovac (Borussia Dortmund) reagiert. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL und des DFB ist...
News

Wegweisender Klassiker: Wie gut ist der BVB wirklich?

  • 17.10.2025
  • 18:27 Uhr
Gündogan und Sané jubeln gemeinsam bei der Heim-EM 2024
News

Gündogan: Sané "gehört in den WM-Kader"

  • 17.10.2025
  • 17:43 Uhr
Fällt lange aus: Manuela Zinsberger
News

Österreich: Kreuzbandriss bei Nationaltorhüterin Zinsberger

  • 17.10.2025
  • 17:22 Uhr
Caruso spielt seit Sommer fest in München
News

Schulterverletzung: Bayern-Frauen vorerst ohne Caruso

  • 17.10.2025
  • 17:21 Uhr
Die Polizei musste schon beim letzten Mal eingreifen
News

SGE fordert neutralen Spielort gegen Neapel – UEFA reagiert

  • 17.10.2025
  • 17:05 Uhr
Flick widerspricht Gerüchten um Yamal-Einsatz: &quot;Bullshit&quot;
News

Flick widerspricht Gerüchten um Yamal-Einsatz: "Bullshit"

  • 17.10.2025
  • 17:03 Uhr