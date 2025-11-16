Anzeige
pokalspiel artet aus

Landespokal Niederrhein: Büderich vs. Wuppertal - Fan-Ausschreitungen nach Last-Minute-Tor

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 11:57 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Im Niederrhein-Pokal kommt es zu Ausschreitungen von Fans des Wuppertaler SV. Auslöser war das späte Siegtor für Außenseiter Büderich.

Von Tobias Wiltschek

Unerwartete Gewaltexzesse haben das Spiel im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals zwischen dem FC Büderich und dem Wuppertaler SV überschattet.

Anzeige
Anzeige
Matchwinner: Nick Woltemade (M.)

WM-Qualifikation - Deutschland vs. Slowakei LIVE auf Joyn!

Alle Rennen gibt's live und kostenlos auf Joyn.

Anzeige

Nach dem 1:0-Siegtreffer in der Nachspielzeit für die Gastgeber gegen den großen Favoriten hatten laut der Polizei in Neuss etwa 40 Anhänger der Gäste versucht, in den Innenraum zu stürmen.

Dass die Situation an der Sportanlage "Am Eisenbrand" in Meerbusch-Büderich bei Düsseldorf derart eskalieren konnte, habe man nicht erwartet, so die Polizei weiter.

Im Vorfeld des Spiels habe man keinerlei Hinweise auf mögliche Ausschreitungen gehabt und sei dementsprechend mit "normaler" Einsatzstärke vor Ort gewesen, hieß es.

Anzeige

Ausschreitungen bei Büderich vs. Wuppertal: Polizei drängte Randalierer zurück

"Die Polizei konnte die Randalierer den Angaben zufolge mit Schlagstock und Pfefferspray zurückdrängen", berichtet der "WDR": "Zur Unterstützung wurden zusätzliche Kräfte angefordert. Sechs Störer hätten leichte Augenreizungen erlitten und seien vom Rettungsdienst behandelt worden. Polizeibeamte wurden nicht verletzt."

Schließlich seien die Fans mit Bussen nach Wuppertal zurückgebracht worden.  Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr News und Videos
Fans beim bislang letzten Länderspiel in Leipzig 2022
News

Quali-Showdown in Leipzig ausverkauft

  • 16.11.2025
  • 12:32 Uhr
Adeyemi
News

Illegaler Waffenbesitz! Strafbefehl gegen Adeyemi

  • 16.11.2025
  • 12:11 Uhr
Fan-Demo in Leipzig
News

Fan-Protest: Mehrere Tausend auf Demo in Leipzig

  • 16.11.2025
  • 12:11 Uhr
08.11.2025, xtgx, Fussball 1.Bundesliga, Union Berlin - FC Bayern München v.l. Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen) nach dem Spiel (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENC...Update
News

FC Bayern: Neuer-Nachfolger im Visier

  • 16.11.2025
  • 12:00 Uhr
Dotchev ist Rekordtrainer der 3. Liga
News

3. Liga: Ulm holt Rekordtrainer Dotchev

  • 16.11.2025
  • 11:14 Uhr
Luxembourg v Germany - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Woltemade reagiert auf "Idioten"-Aussage von Rummenigge

  • 16.11.2025
  • 11:12 Uhr
Joshua Kimmich ist verletzt
News

Vor Quali-Showdown: Nagelsmann bangt um Kimmich

  • 16.11.2025
  • 11:11 Uhr
Unwürdiger Abgang: Ronaldo nach seiner Roten Karte
News

Medien: Portugal will Ronaldo für WM-Start freiboxen

  • 16.11.2025
  • 10:48 Uhr
Advocaat soll Curacao zur WM führen
News

WM-Entscheidung: Curacao ohne Coach Advocaat

  • 16.11.2025
  • 10:40 Uhr
Erfolgreich für die USA: Giovanni Reyna
News

Reyna trifft: USA holen sich WM-Selbstvertrauen

  • 16.11.2025
  • 10:01 Uhr