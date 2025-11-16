Unerwartete Gewaltexzesse haben das Spiel im Viertelfinale des Niederrhein-Pokals zwischen dem FC Büderich und dem Wuppertaler SV überschattet.

Im Niederrhein-Pokal kommt es zu Ausschreitungen von Fans des Wuppertaler SV. Auslöser war das späte Siegtor für Außenseiter Büderich.

Nach dem 1:0-Siegtreffer in der Nachspielzeit für die Gastgeber gegen den großen Favoriten hatten laut der Polizei in Neuss etwa 40 Anhänger der Gäste versucht, in den Innenraum zu stürmen.

Dass die Situation an der Sportanlage "Am Eisenbrand" in Meerbusch-Büderich bei Düsseldorf derart eskalieren konnte, habe man nicht erwartet, so die Polizei weiter.

Im Vorfeld des Spiels habe man keinerlei Hinweise auf mögliche Ausschreitungen gehabt und sei dementsprechend mit "normaler" Einsatzstärke vor Ort gewesen, hieß es.