Anzeige
WM-Qualifikation

Cristiano Ronaldo: Portugal will Superstar laut Bericht nach Roter Karte für WM-Start freiboxen

  • Aktualisiert: 16.11.2025
  • 10:48 Uhr
  • SID

Cristiano Ronaldo droht wegen seiner Roten Karte gegen Irland eine Sperre während der WM 2026. Der portugiesische Fußball-Verband will das aber offenbar unbedingt verhindern und hat sich einem Bericht zufolge eine Taktik zurechtgelegt.

Portugal kämpft um seinen Weltstar Cristiano Ronaldo. Um eine Sperre des Rotsünders für den WM-Auftakt 2026 zu verhindern, hat sich der Nations-League-Sieger offenbar eine dreiteilige Verteidigungsstrategie zurechtgelegt.

Diese soll beim Fußball-Weltverband FIFA eine kürzere Ausschlussdauer bewirken und CR7 für den Start der Endrunde freiboxen.

Laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" will Portugals Verband (FPF) mit Präsident Pedro Proenca an der Spitze nach Ronaldos Platzverweis im WM-Qualifikationsspiel in Dublin gegen Irland (0:2) eine Sperre von nur einem Spiel beantragen. Üblich sind bei Tätlichkeiten wie Ronaldos Ellbogencheck mindestens drei Partien.

Damit würde der 40-Jährige nach dem letzten Qualifikationsspiel gegen Armenien (ab 15 Uhr im Liveticker) auch die ersten beiden WM-Gruppenduelle verpassen.

Anzeige
Anzeige
Fussball, U21, U 21 EM Qualifikation Gruppe F - 5.Spieltag Nordirland U21 - Deutschland U21 14.10.2025, The Oval Dennis Seimen (Deutschland, 1) Tom Bischof (Deutschland, 6) Belfast The Oval Nordirl...

Die U21-EM-Qualifikation LIVE auf Joyn sehen!

Alle Spiele der DFB-Junioren im Livestream sehen.

Anzeige
Anzeige

Ronaldo vor Sperre: Portugal hofft auf geringe Strafe

Der ehemalige WM-Schiedsrichter Proenca aber will bei der FIFA mildernde Umstände geltend machen. Zum einen sei die Atmosphäre in Dublin überaus feindlich gewesen. Daran sei der irische Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson mit seinen Ronaldo-kritischen Aussagen im Vorfeld schuld gewesen.

Außerdem sei Ronaldo vor seinem Schlag gegen Dara O'Shea vom irischen Verteidiger festgehalten worden, seine Frustreaktion mithin verständlich gewesen. Darüber hinaus spreche die Tatsache, dass es Ronaldos erste Rote Karte im 226. Länderspiel gewesen sei, für Milde.

Mehr aus der Welt des Fußballs
Showdown: Deutschland empfängt die Slowakei
News

Sportwetten: DFB-Elf im WM-Quali-"Finale" klar favorisiert

  • 16.11.2025
  • 13:41 Uhr
Advocaat soll Curacao zur WM führen
News

WM-Entscheidung: Curacao ohne Coach Advocaat

  • 16.11.2025
  • 10:40 Uhr
Embolo feiert seinen Führungstreffer
News

WM-Quali: Schweiz praktisch durch - Gruppe C bleibt spannend

  • 15.11.2025
  • 22:46 Uhr
Fast am Ziel: Ralf Rangnick
News

Party vertagt: Österreich vor "Endspiel" gegen Bosnien

  • 15.11.2025
  • 22:45 Uhr
Die Spanier bejubeln das 1:0
News

WM-Ticket praktisch sicher: Spanien weiter makellos

  • 15.11.2025
  • 20:54 Uhr
Kein Durchkommen für Wisdom Mike (l.)
News

Titelverteidiger raus! DFB-U17 scheitert im Sechzehntelfinale

  • 15.11.2025
  • 17:49 Uhr
Belgiens Arthur Theate im Zweikampf
News

Nur Remis in Kasachstan: Belgien lässt WM-Ticket noch liegen

  • 15.11.2025
  • 17:13 Uhr
KroatienUpdate

WM 2026: Kroatien als 30. Team sicher dabei

  • Galerie
  • 15.11.2025
  • 08:31 Uhr
Luka Modrić (l.) im Spiel gegen die Färöer
News

Kroatien löst WM-Ticket - Niederlande fast durch

  • 14.11.2025
  • 22:48 Uhr
Umkämptes Spiel in Kosice
News

Vor DFB-Showdown: Slowakei schlägt Nordirland

  • 14.11.2025
  • 22:47 Uhr