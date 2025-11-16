Cristiano Ronaldo droht wegen seiner Roten Karte gegen Irland eine Sperre während der WM 2026. Der portugiesische Fußball-Verband will das aber offenbar unbedingt verhindern und hat sich einem Bericht zufolge eine Taktik zurechtgelegt.

Portugal kämpft um seinen Weltstar Cristiano Ronaldo. Um eine Sperre des Rotsünders für den WM-Auftakt 2026 zu verhindern, hat sich der Nations-League-Sieger offenbar eine dreiteilige Verteidigungsstrategie zurechtgelegt.

Diese soll beim Fußball-Weltverband FIFA eine kürzere Ausschlussdauer bewirken und CR7 für den Start der Endrunde freiboxen.

Laut der portugiesischen Zeitung "A Bola" will Portugals Verband (FPF) mit Präsident Pedro Proenca an der Spitze nach Ronaldos Platzverweis im WM-Qualifikationsspiel in Dublin gegen Irland (0:2) eine Sperre von nur einem Spiel beantragen. Üblich sind bei Tätlichkeiten wie Ronaldos Ellbogencheck mindestens drei Partien.

Damit würde der 40-Jährige nach dem letzten Qualifikationsspiel gegen Armenien (ab 15 Uhr im Liveticker) auch die ersten beiden WM-Gruppenduelle verpassen.