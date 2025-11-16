WM-Qualifikation
DFB-Team: Nick Woltemade reagiert auf Stichelei von Karl-Heinz Rummenigge gegen Newcastle United
- Aktualisiert: 16.11.2025
Der ehemalige Bayern-Boss sorgte im Sommer mit einem Seitenhieb auf den neuen Klub von Nick Woltemade für Aufsehen. Jetzt hat der Stürmer darauf reagiert.
Nick Woltemade hat sich erstmals zu den Sticheleien von Karl-Heinz Rummenigge im Sommer gegen Newcastle United geäußert.
Der langjährige Vorstandsboss des FC Bayern, der heute im Aufsichtsrat der Münchner sitzt, hatte nach dem Wechsel des deutschen Nationalstürmers vom VfB Stuttgart zu den "Magpies" gesagt: "Ich kann denen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – einen Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat."
Im Interview mit der "Bild" sagte Woltemade nun: "In den Überschriften stand danach überall 'Idioten'. Aber ich habe mir die ganze Aussage von Herrn Rummenigge durchgelesen – es war sicher etwas unglücklich, aber auch nicht ganz so dramatisch."
FC Bayern stieg im Sommer letztlich aus Poker um Woltemade aus
Auch die Bayern wollten den 23-Jährigen in der Sommer-Transferperiode verpflichten, waren aber nicht bereit, die hohen Ablöseforderungen des VfB zu erfüllen.
Ganz im Gegensatz zu Newcastle. Der Klub aus der Premier League zahlte angeblich bis zu 90 Millionen Euro für Woltemade, der bislang die Erwartungen erfüllt. In 14 Spielen erzielte er schon sechs Tore für seinen neuen Klub.