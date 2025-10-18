Anzeige
Fußball

Leroy Sane trifft doppelt für Galatasaray Istanbul

  Aktualisiert: 19.10.2025
  08:48 Uhr
  • SID

Leroy Sane hat mit seinem ersten Doppelpack für Galatasaray Istanbul seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt.

Der 29-Jährige traf beim 2:1 (1:0)-Auswärtssieg gegen den Nachbarn Istanbul Basaksehir zunächst kurz vor der Pause zur Führung (45.+3), ehe er in der 61. Minute auch den Schlusspunkt setzte.

Für Sane, der zuletzt wegen einer Rangelei auf dem Münchner Oktoberfest für Schlagzeilen gesorgt hatte und um eine Rückkehr in die Nationalmannschaft kämpft, waren es die Saisontore Nummer zwei und drei in der Süper Lig.

Mit 25 Punkten aus neun Spielen liegt Titelverteidiger Galatasaray in der Tabelle weiter vor Trabzonspor (20) an der Spitze. Auch der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan stand in der Startelf und wurde in der 74. Minute ausgewechselt.

