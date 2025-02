Die Partie war aufgrund eines arktischen Schneesturms um 24 Stunden nach hinten verlegt worden. Der Auswärtssieg beschert Miami eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag, dann geht es in Florida um den Einzug ins Achtelfinale.

Messi, der sich mit Handschuhen und schwarzer Leggins vor den Extremtemperaturen schützte, traf in der 56. Minute nach einer feinen Einzelleitung per Flachschuss.

In der Major League Soccer (MLS) bestreitet Miami am Samstag das erste Saisonspiel gegen New York City FC. In der Vorsaison gewann das Team um Messi die Hauptrunde, scheiterte dann aber gleich im ersten Playoff-Duell.