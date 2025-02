Anzeige

Anzeige

Guardiolas letzte Patrone versagt Doch auch defensiv pokerte Guardiola - und verlor. Völlig überraschend stellte er den 20 Jahre alten usbekischen Winterneuzugang Abdukodir Khusanov als Rechtsverteidiger in die Startelf - gegen Vinicius Junior oder Kylian Mbappe.

Anzeige

Anzeige

Khusanov hatte in seiner Vita zuvor genau zwei Champions-League-Kurzeinsätze für den RC Lens stehen. Nun machte er zwar gar kein schlechtes Spiel, wirkte aber manchmal dennoch mit dem Tempo überfordert. Guardiola hat in seiner Trainerkarriere - gerade in der Champions League - immer wieder seltsame Personalentscheidungen getroffen, meist ohne Ertrag. Im Finale 2021 etwa verzichtete er ohne Not auf Rodri und verlor gegen Chelsea. Vielleicht war es der Mut der Verzweiflung, der den spanischen Startrainer dieses Mal zu diesen Entscheidungen trieb. Einfach, um in der aktuellen Krise etwas Neues zu versuchen. Eine letzte Patrone, die sich aber als Blindgänger entpuppte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Müder BVB: Fans ziehen kuriosen Stöger-Vergleich

Vieles spricht dafür, dass sich die absurd erfolgreiche Ära von Guardiola und Manchester City ihrem Ende zuneigt. Die Magie und die Aura der Unbesiegbarkeit, die City jahrelang umgab, ist längst verflogen. Die "Citizens" spielen die schwächste Saison unter dem Spanier, was viel, aber ganz sicher nicht allein mit der schweren Verletzung von Rodri zu tun hat. Dass man gerade so überhaupt unter die Top-24 der neuen Ligaphase der Champions League kam, spricht Bände. Der Zyklus scheint einfach beendet, Guardiola ist nicht in der Lage, die Negativentwicklung zu stoppen. Wer den Spanier während des Spiels in Madrid an der Seitenlinie sah, erkannte eine Mischung aus Ratlosigkeit und Resignation. Nicht in der Lage, irgendetwas Entscheidendes beisteuern zu können, das dem Spiel eine Wende gibt.

Guardiola muss den Absprung schaffen Seine Aussage vor dem Spiel, die Chance auf das Weiterkommen betrage einen Prozent, war auch alles andere als eine Kampfansage. Ebenso bitter war seine fast schon vernichtende Selbstkritik nach der Hinspiel-Niederlage. "Ich habe schon vor Monaten gesagt, dass ich nicht gut genug bin, um der Mannschaft beizubringen, wie man mit bestimmten Situationen umgeht", sagte er da. Wie ein einstiger Riese, der sich selbst demontiert. An sich darf es keine große Überraschung sein, dass Guardiola allmählich an Grenzen stößt. Denn im Sommer werden es neun Jahre, die er bei City in der Verantwortung steht. Und alle großen Trainer kommen irgendwann an den Punkt, an dem alles auserzählt ist. Jürgen Klopp kann aus seiner Zeit bei Borussia Dortmund und später beim FC Liverpool ein Lied davon singen. Wenn Spieler einfach neue Ansprachen brauchen, eine neue Taktik, eine neue Herangehensweise.

FC Bayern München: Angebliche Streichliste von Verkaufskandidaten sorgt für Aufsehen 1 / 8 © Sven Simon Angebliche Abschussliste des FC Bayern

Der FC Bayern München will im Sommer Spieler verkaufen, das ist relativ klar. Wie die "Sport Bild" nun berichtet, soll es sich um gleich sieben konkrete Akteure handeln, die den FC Bayern nach der Saison gewinnbringend verlassen sollen. Angeblich, weil Max Eberl bis zu 200 Millionen Euro einsparen muss. © Eibner Leon Goretzka

Kein neuer Name ist Leon Goretzka. Der zentrale Mittelfeldspieler hat sich zwar zuletzt zurück in die erste Elf gekämpft, soll jedoch trotzdem im Sommer verkauft werden. Er profitiert von den Verletzungen und Formschwächen anderer Spieler. © 2025 Getty Images Kingsley Coman

Gleiches gilt für Kingsley Coman. Der Flügelspieler ist aktuell hintendran, was die Form angeht. Das gilt, abgesehen von Michael Olise, jedoch für alle Flügelspieler des FCB. Coman absolvierte trotz weitestgehend verletzungsfreier Zeit nur knapp die Hälfte der möglichen Pflichtspielminuten. © 2025 Getty Images Serge Gnabry

Wie auch bei den beiden vorher genannten spielen bei Serge Gnabry Formschwäche sowie Kostengründe eine Rolle. Es soll vor allem das Gehaltsgefüge beim Rekordmeister nach unten korrigiert werden - dafür wäre auch der Nationalspieler prädestiniert. © Kirchner-Media Bryan Zaragoza

Weniger um Gehalt als vielmehr um fehlende sportliche Perspektive geht es bei Bryan Zaragoza. Der spanische Flügelflitzer ist aktuell an die CA Osasuna ausgeliehen und ist dort unverzichtbar. Beim Rekordmeister hofft man darauf, eine Einigung zu erzielen, dass Zaragoza in Pamplona bleibt. © Werner Schmitt Joao Palhinha

Nicht unbedingt verkauft werden soll Joao Palhinha. Freilich, die Bayern baggerten nahezu monatelang an dem Portugiesen, ehe sie ihn vom FC Fulham loseisen konnten. Allerdings spielt er weit unter den Erwartungen und ist aktuell nur selten gefragt. Aber nicht nur haben die Verantwortlichen ihn noch nicht aufgegeben, auch würde wohl kein Verein mehr die Summe aufbringen, die der Rekordmeister einst zahlte. © 2025 Getty Images Sacha Boey

Seitdem er beim FC Bayern ist, verbrachte Sacha Boey mehr Zeit im Krankenlager der Säbener Straße als auf dem Platz. Noch immer scheint es, als hätte sich der Franzose nicht an das Tempo der Bundesliga gewöhnt. Auch ihm würden die Bayern keine Steine in den Weg legen. © Eibner Raphael Guerreiro

Immer wieder schenkte Vincent Kompany Raphael Guerreiro das Vertrauen, nur selten zahlte er es zurück. Der Musterschüler von Thomas Tuchel ist gerade in dieser Saison weit weg von dem, was er zu seiner besten Zeit bei Borussia Dortmund gezeigt hat. Da er seinerzeit ablösefrei kam, würden sich die Bayern wohl auch bei einem moderaten Preis verkaufsbereit zeigen.