Inter Miami: Mascherano gibt Einsatzgarantie für Messi

Zuvor hieß es, dass Messi nicht spielen wolle, weil es ihm zu kalt sein soll. Das berichtete ein Miami-Insider. Der Journalist beruft sich dabei auf nicht namentlich genannte, interne Quellen, die ihm berichtet haben "dass Lionel Messi am Dienstagabend in der eisigen Kälte gegen Sporting Kansas City nicht spielen will. Ob es so kommt, ist noch offen."

Dem entgegen wirkte nun Cheftrainer und Messis Ex-Kollege Javier Mascherano. "Messi ist zu 100 Prozent verfügbar, und ich kann garantieren, dass Leo spielen wird", so der WM-Finalist von 2014.

In einem Interview im Jahr 2021 hatte Luis Suarez - heute wieder Mitspieler von Messi in Miami - verraten, dass Messi unter dem schlechten Wetter in Paris bereits zu kämpfen hatte.

Seine Stationen in Barcelona und Miami sowie die Zeit bei der argentinischen Nationalmannschaft waren weniger von schlechtem oder kaltem Wetter betroffen.