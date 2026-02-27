Mehrere Flitzer stürmten auf den Platz und bedrängen Lionel Messi, der hinfällt. Schon zuvor sorgen Unstimmigkeiten für eine Spielverzögerung bei dem Testspiel von Inter Miami.

Erst Trikot-Ärger, dann Messi-Wirbel: Turbulente Szenen haben ein Testspiel von Inter Miami mit Superstar Lionel Messi in Puerto Rico geprägt. In der Schlussphase beim 2:1‑Sieg der US‑Amerikaner gegen Independiente del Valle (Ecuador) stürmten mehrere Fans den Platz und brachten den Argentinier kurz zu Fall.

Ein Zuschauer verlangte ein Selfie, ein weiterer wollte eine Unterschrift. Ein dritter Fan lief von hinten auf den Weltmeister zu und umklammerte ihn, ehe ein Sicherheitsmann den Eindringling zu Boden riss – dabei fiel auch Messi. Der 38‑Jährige blieb unverletzt und stand schnell wieder auf.