2. Bundesliga: Darmstadt kassiert Rückschlag in Dresden - Fortuna ringt Bochum nieder

Der SV Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Fortuna Düsseldorf ringt Bochum nieder. Darmstadt 98 hat im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga überraschend gepatzt. Beim Abstiegskandidaten Dynamo Dresden verlor die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt 1:3 (0:2) und verpasste nach dem Ende der Serie von 13 Ligaspielen ohne Niederlage den Sprung an die Tabellenspitze. Vincent Vermeijs Doppelschlag (45./45.+2) ließ die Dresdner jubeln, nachdem Darmstadts Patric Pfeiffer (42.) aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. FC Dzeko 04: Wie ein 39-jähriger Bosnier den Pott erobert Nach Gelb-Rot gegen Jakob Lemmer (53.) spielten auch die Sachsen, die mit dem dritten Heimsieg der Saison vorerst aus der Abstiegszone kletterten, zu zehnt. Christoph Daferner (81.) erhöhte, Yosuke Furukawa (90.) traf spät für die Lilien.

- Anzeige -

- Anzeige -

Erst fliegt Pfeiffer, dann schlägt Vermeij eiskalt zu Im Rudolf-Harbig-Stadion boten die beiden Teams einen munteren Beginn. Die erste gute Chance erarbeiteten sich die Gäste, die unter anderem auf den erkrankten Fraser Hornby verzichten mussten, doch Dynamo-Keeper Tim Schreiber parierte gegen Niklas Schmidt (21.).

- Anzeige -

- Anzeige -

Schalke 04 - Plötzlicher Anruf von Dzeko! Muslic: "Wusste nicht, was er will"

Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse: Erst rutschte Pfeiffer weg und holte dann Ben Bobzien von den Beinen. Schiedsrichter Lars Erbst stellte den Verteidiger vom Platz - sehr zum Unmut von Kohfeldt, der sich an der Seitenlinie echauffierte. Dann schlug Vermeij eiskalt zu: erst per Kopf, dann per Volleyschuss. Der zweite Durchgang begann mit dem nächsten Platzverweis. Nach zwei Fouls direkt nacheinander war die Partie für Lemmer vorzeitig beendet. Die Gastgeber konzentrierten sich danach stärker auf die Defensive, ehe noch Joker Daferner per Abstauber und auf der Gegenseite der ebenfalls eingewechselte Furukawa trafen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Düsseldorf untermauert Heimstärke Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Bundesliga abermals Heimstärke bewiesen und sich einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt errungen. Gegen Bundesliga-Absteiger VfL Bochum gewann das überzeugende Team von Trainer Markus Anfang 2:1 (1:0). Fortuna bleibt damit auch im fünften Spiel in Serie vor heimischer Kulisse ungeschlagen und holte in der eigenen Arena zuletzt 13 von 15 möglichen Punkten. Dank Stürmer Cedric Itten (45.) und Florent Muslija (57.) hat Düsseldorf nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und liegt vorübergehend auf Tabellenplatz elf. Bochums Anschlusstreffer durch Farid Alfa-Ruprecht (79.) war zu wenig.

FC Bayern - Eberl zu Beratern: "Wir haben nur dieses eine Boot"