In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 06. Januar, 09:38 Uhr: Kommt Glasner als Amorim-Nachfolger? +++ Bei der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Ruben Amorim hat Manchester United wohl einen Liga-Konkurrenten als Favoriten ausgemacht. Laut "Independent" sollen die Verantwortlichen Oliver Glasner als neuen Trainer favorisieren. Der Österreicher steht aktuell bei Crystal Palace unter Vertrag, jedoch gibt es seit Sommer immer wieder Spannungen zwischen den Süd-Londonern und Glasner. Der Europa-League-Sieger von 2022 mit Eintracht Frankfurt wird seinen bis Sommer geltenden Vertrag wohl nicht verlängern. Ob die "Red Devils" Glasner sofort aus dem Vertrag rauskaufen oder eine Übergangslösung bis Sommer wollen, ist offen.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 01. Januar, 18:03 Uhr: Real hat Rüdiger-Nachfolger im Visier +++ Dass Antonio Rüdiger Real Madrid im Sommer verlassen wird, ist fast schon beschlossene Sache. Nun haben die Königlichen einen möglichen Nachfolger im Auge: Marc Guehi von Crystal Palace. Das berichtet die "AS". Der Abwehrchef des Teams von Oliver Glasner sollte im Sommer eigentlich schon den Verein verlassen, der Transfer zu Liverpool platzte jedoch in letzter Sekunde, weil Glasner mit Rücktritt drohte, sollte Guehi verkauft werden. Im kommenden Sommer ist der Nationalspieler Englands jedoch ablösefrei, er kann also ab sofort frei mit anderen Klubs verhandeln und soll das mit den Madrilenen auch schon getan haben. Guehi ist eine günstigere Alternative zu den anderen Transferzielen der Königlichen, Dayot Upamecano und Ibrahima Konate. Auch der FC Bayern wird seit Monaten ein Interesse am Palace-Verteidiger nachgesagt - aktuell sind aber wohl die Königlichen in der Pole Position.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen