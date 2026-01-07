Kaiserslautern-Boss erlebt Spuck-Attacken, Beleidigungen und Hassparolen

Thomas Hengen, der Vereinsboss des 1. FC Kaiserslautern, berichtet von unfassbaren Vorfällen beim letzten Heimspiel im Jahre 2025

Die Enttäuschung vieler Fans des 1. FC Kaiserslautern war groß, als das letzte Spiel im Kalenderjahr 2025 gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:3 verloren wurde.

Kaiserslautern-Geschäftsführer Thomas Hengen hat in einem Interview mit der "Rheinpfalz" verraten, dass es dabei zu Grenzüberschreitungen kam.

"Auf der Nordtribüne sind schon Dinge vorgefallen, die ich in der Vergangenheit nicht so extrem empfunden habe. Gerade im Heimspiel gegen Magdeburg wurden wir beleidigt, mit Hassparolen angefeindet, und es wurde auch in Richtung unserer Bank gespuckt", sagte Hengen.

"Da möchte ich an unsere Fans auf der Nord appellieren: Wir verstehen, wenn sie auch mal unzufrieden sind, sie dürfen kritisch sein, denn das sind wir auch, doch wichtig ist es, sachlich zu bleiben. Da wurden, wie gesagt, speziell gegen Magdeburg, Grenzen überschritten."