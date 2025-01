Manchester United will Joshua Zirkzee offenbar loswerden - Transfers und Gerüchte im Ticker

In Europas Top-Ligen ist das Transferfenster ab 1. Januar wieder geöffnet. Von nun an kann wieder gewechselt werden. Wir blicken auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte.

In der jüngeren Vergangenheit wurde Al-Nassrs Konkurrenten Al-Hilal mehrfach Interesse nachgesagt. Auch ein Engagement in der MLS wurde darüber hinaus ins Spiel gebracht.

Alexander-Arnold ist ein echtes Liverpooler Eigengewächs und wurde sogar in der Stadt geboren. Bereits als Fünfjähriger kam er zum LFC und blieb dem Klub bis heute treu. Nun also wahrscheinlich der Tapetenwechsel für den englischen Nationalspieler, der in Madrid auf seinen Nationalmannschaftskollegen Jude Bellingham treffen würde.

Joao Felix hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, Benfica liege ihm sehr am Herzen. Vielleicht trägt er ja schon bald das Trikot seiner alten Liebe.

Im August 2024 wechselte er schließlich fest zu den "Blues" an die Stamford Bridge, konnte sich bislang aber auch im zweiten Anlauf nicht durchsetzen, so reichte es meistens nur für Kurzauftritte.

Durch seine Leistungen beim 1. FC Heidenheim geriet Beste sogar in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft und verpasste nur aufgrund einer Verletzung sein DFB-Debüt. In Lissabon spielte der Linksfuß in der laufenden Saison 19 Pflichtspiele, unumstritten ist er aber nicht.

+++ 20. Dezember, 10:58 Uhr: PSG-Abschied von 95-Millionen-Euro-Flop steht offenbar bevor +++

Randal Kolo Muani und Paris Saint-Germain - statt der erhofften Erfolgsgeschichte bahnt sich nun eine Blitz-Trennung an. PSG-Trainer Luis Enrique hat das einstige Sturm-Juwel nur anderthalb Jahre nach dem Hammer-Transfer für 95 Millionen Euro aussortiert. Der Ex-Frankfurter stand weder beim 3:1-Erfolg über Olympique Lyon noch beim 4:2-Triumph gegen die AS Monaco im Kader.

Laut "L'Equipe"-buhlt eine ganze Reihe von Spitzenklubs um die Dienste von Kolo Muani. Der 26-Jährige wird schon länger mit einer Winter-Leihe an RB Leipzig in Verbindung gebracht. In England werden wiederum Manchester United die besten Chancen zugeschrieben. Auf der Insel sollen sich allerdings auch West Ham United und Newcastle United in Lauerstellung befinden.

Zur Auswahl stehen offenbar auch zwei weitere Top-5-Ligen: Zum einen könnte der 27-malige Nationalspieler bei Juventus Turin ein neues Kapitel aufschlagen. Dort müsste er sich jedoch voraussichtlich mit der Back-up-Rolle hinter Sturm-Star Dusan Vlahovic begnügen. Ein Verbleib im Heimatland kommt dem Bericht zufolge ebenfalls infrage. Die AS Monaco um Cheftrainer Adi Hütter suchen angeblich nach einem Ersatz für Folarin Balogun, der mit einer ernsten Schulterverletzung längerfristig nicht zur Verfügung stehen wird.

Kolo Muani erwartet also die Qual der Wahl. In Paris dürfte der drittteuerste Einkauf der Vereinsgeschichte hinter Neymar und Kylian Mbappe jedenfalls Stand jetzt trotz Vertrag bis 2028 keine Zukunft haben. Für die Hauptstädter hat Kolo Muani in 54 Spielen lediglich elf Tore erzielt. Der Marktwert befindet sich seit einem guten Jahr im Sturzflug: Von 80 Millionen Euro ging es hinunter auf 30 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de).