Nations League: Portugal gewinnt in Elfmeter-Krimi

Mit einem dramatischen Sieg gegen Spanien um Jungstar Lamine Yamal holen sich "CR7" und Co. den zweiten Titel nach 2019.

Als Rúben Neves eiskalt den entscheidenden Elfmeter für Portugal verwandelte, hielt es auch Cristiano Ronaldo nicht mehr an der Seitenlinie.

Der 40 Jahre alte Weltstar, der seiner Mannschaft mit dem Treffer zum 2:2 erst Verlängerung und Elfmeterschießen ermöglicht hatte, rannte völlig losgelöst auf den Rasen und umarmte mit Tränen in den Augen seine Mitspieler. Er selbst war in der 88. Minute ausgewechselt worden - nachdem er in der 61. Minute zum 138. Mal im 221. Länderspiel getroffen hatte.

Ronaldo entschied so das mit Spannung erwartete Generationen-Duell gegen Supertalent Lamine Yamal knapp für sich. Das Team von Roberto Martínez gewann das rasante und dramatische Finale in München mit 5:3 im Elfmeterschießen und holte sich bei der vierten Austragung bereits zum zweiten Mal den Titel nach 2019. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 2:2 (1:2) gestanden. "Der Kampfgeist und der Zusammenhalt waren heute entscheidend", sagte Bruno Fernandes bei RTL: "Wenn wir so zusammenhalten, sind wir sehr schwer zu schlagen."

Portugal mit dem 40 Jahre alten Torschützen "CR7" unterstrich damit auch seine Ambitionen für die WM 2026, im Halbfinale hatten Ronaldo und Co. bereits Gastgeber Deutschland bezwungen. Doch auch Spanien um den 17 Jahre alten Zauberfuß Yamal gehört beim Turnier im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko zu den Favoriten.