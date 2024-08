"Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, eine Entscheidung geben, was Manuel angeht", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler im "Sport1-Doppelpass" am vergangenen Sonntag.

Neuer sollte auch etwas zurückgeben

Die "Bild" berichtet, dass Neuer bei den Nations-League-Spielen gegen Ungarn in Düsseldorf (7. September) und die Niederlande im Amsterdam (10. September) "tendenziell" nicht dabei sein wird. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Kader am 29. August.

Ist Neuers potenzielle Absenz bei den Nations-League-Partien darin begründet, dass er mehr Zeit braucht? Oder weil er tatsächlich nicht mehr für die Nationalelf auflaufen wird? Oder strebt er gar nur eine längere Pause an, wie er es unmittelbar nach dem EM-Aus gegen Spanien andeutet.

Zweiteres sollte der Grund sein. Denn so sehr in der Vergangenheit - zurecht - Rücksicht auf Neuer genommen wurde, so sehr ist es an der Zeit, dass Neuer diese Rücksicht zurückzahlt - auch gegenüber ter Stegen.

Den ewigen Konkurrenten erneut hinzuhalten, wäre nicht fair. Gerade weil sich der Keeper des FC Barcelona jüngst bei der Europameisterschaft erneut als Vorzeigeprofi präsentiert und seine Rolle als Ersatzmann klaglos akzeptiert hatte.

Nun hat der 32-Jährige nach jahrelangem Warten und ewiger Unklarheit endlich die Chance verdient, sich als Nummer 1 beim DFB zu beweisen.