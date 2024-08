Manuel Neuer: Zukunft im DFB-Team? Zwei Szenarien für Bayern-Legende

Anzeige

Spielt Manuel Neuer weiterhin in der Nationalmannschaft? Die Entscheidung darüber wird der Keeper wohl in wenigen Tagen verkünden - zwei Szenarien sind laut einem Bericht möglich.

Manuel Neuer steht wohl nicht im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Nations-League-Partien im September gegen Ungarn und die Niederlande. Die "Bild" berichtet, dass eine Nominierung des einstigen DFB-Kapitäns äußerst unwahrscheinlich sein soll.

Dem Artikel zufolge hat der Keeper vom FC Bayern München nun zwei Optionen. Entweder verkündet er sein Nationalmannschafts-Karriereende oder er nimmt eine zeitweilige Auszeit vom DFB-Team - in diesem Fall würde die Tür für eine Rückkehr im Rahmen der WM 2026 offen stehen.

Eine Entscheidung von Neuer wird vor der Kadernominierung durch Julian Nagelsmann erwartet. Zuvor hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler eine entsprechende Erklärung des 38-Jährigen angekündigt. "Es wird sicherlich vor der Nominierung, die wird übernächste Woche sein, eine Entscheidung geben, was Manuel angeht", sagte der Ex-Stürmer am Sonntag im "Sport1-Doppelpass".

Diese werde der Weltmeister von 2014 selbst verkünden: Neuer habe es verdient, "den ersten Aufschlag zu haben, wie es weitergeht", betonte Völler. Neuer (38) hatte seine Zukunft in der Nationalmannschaft im Gegensatz zu Toni Kroos und Thomas Müller, die beide nicht mehr spielen werden, nach der Heim-EM offen gelassen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird den Kader für die September-Länderspiele in Düsseldorf gegen Ungarn (7.) und in Amsterdam gegen die Niederlande (10.) in der letzten August-Woche nominieren. Nächstes Turnier ist die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.